Trump entregará troféu na final da Copa do Mundo, diz Infantino

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará presente para entregar o troféu da final da Copa do Mundo no dia 19 de julho, no Estádio de Nova York-Nova Jersey, informou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta terça-feira.

Infantino tem cultivado uma relação cada vez mais amigável com Trump e, em dezembro, concedeu a ele a primeira edição do Prêmio da Paz da Fifa, criado por ele mesmo, enquanto Trump buscava os holofotes do esporte.

“Estaremos junto com o presidente curtindo a final e entregando o troféu ao vencedor, é claro, juntos”, disse Infantino no programa de televisão “Fox and Friends”.

A Fifa informou que não faria comentários além das declarações de Infantino na televisão.

Trump foi recebido com vaias e aplausos quando entregou o troféu ao Chelsea, vencedor da Copa do Mundo de Clubes, no ano passado, e ficou no meio da equipe durante a cerimônia de levantamento do troféu, para a confusão de alguns jogadores, no mesmo estádio de East Rutherford, em Nova Jersey.

Desde então, ele assistiu à final masculina do Aberto dos EUA de tênis, à Ryder Cup de golfe e às finais da NBA na região metropolitana de Nova York, que ele já chamou de lar.

A Copa do Mundo está em andamento nos EUA, Canadá e México, com a final do torneio marcada para o estádio de Nova York e Nova Jersey.