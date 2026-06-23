Portugal goleia Uzbequistão com show de Cristiano Ronaldo
Craque marca duas vezes, Portugal faz 5 a 0 e estreia com força no Grupo K da Copa do Mundo
247 - A seleção portuguesa venceu o Uzbequistão por 5 a 0, nesta terça-feira (23), em Houston, nos Estados Unidos, pela fase de grupos da Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo foi o principal nome da partida, marcou duas vezes, teve chances de fazer um hat-trick e liderou Portugal em uma atuação dominante no Grupo K.
A equipe comandada por Roberto Martínez construiu o resultado ainda no primeiro tempo, com gols de Cristiano Ronaldo e Nuno Mendes, e ampliou na etapa final com gol contra de Khusanov e uma finalização de Rafael Leão nos minutos finais. O Uzbequistão, treinado por Fabio Cannavaro, teve dificuldades para conter a pressão portuguesa durante praticamente toda a partida.
Portugal abriu o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo, com Cristiano Ronaldo. A vantagem deu tranquilidade à seleção europeia, que manteve o controle da posse e explorou a movimentação ofensiva de seus principais jogadores.
Aos 17 minutos, Nuno Mendes aumentou o marcador e encaminhou a vitória portuguesa ainda cedo. Com domínio técnico e territorial, Portugal seguiu pressionando o Uzbequistão, que tentou se reorganizar defensivamente, mas encontrou dificuldades para sair jogando e conter as infiltrações pelos lados do campo.
Cristiano Ronaldo voltou a marcar aos 39 minutos. Bruno Fernandes iniciou um contra-ataque e acionou o camisa 7, que ficou frente a frente com o goleiro Nematov e finalizou para fazer o terceiro gol português.
O atacante ainda teve uma grande oportunidade de marcar novamente no último lance da primeira etapa. João Cancelo avançou pela direita e cruzou para Cristiano Ronaldo, que tocou por cima do goleiro. Khusanov, porém, conseguiu se esticar quase em cima da linha e evitou o terceiro gol do craque no jogo.
No segundo tempo, Portugal manteve o ritmo e chegou ao quarto gol aos 15 minutos. Bruno Fernandes cobrou escanteio na primeira trave, Khusanov tentou afastar, mas a bola subiu, bateu em seu ombro e depois no goleiro Nematov antes de entrar. O lance foi registrado como gol contra do defensor uzbeque.
Cristiano Ronaldo continuou buscando o hat-trick. Aos 12 minutos da etapa final, após cobrança de falta ensaiada, o atacante ficou novamente diante de Nematov, mas o goleiro levou a melhor. Aos 28 minutos, o camisa 7 pressionou a saída de bola, recuperou a posse, escapou da marcação e finalizou, mas Nematov se recuperou e fez a defesa.
A goleada foi fechada aos 41 minutos do segundo tempo. Semedo recebeu passe de Bruno Fernandes e cruzou rasteiro para Rafael Leão, que aproveitou a chance e marcou o quinto gol de Portugal.
Com a vitória por 5 a 0, Portugal iniciou sua campanha no Grupo K com uma atuação contundente e mostrou força ofensiva em uma partida marcada pelo protagonismo de Cristiano Ronaldo e pela participação decisiva de Bruno Fernandes na construção das jogadas.
Ficha técnica
Portugal 5 x 0 Uzbequistão
Data e horário: terça-feira (23), às 14h, pelo horário de Brasília.
Competição: Copa do Mundo, Grupo K.
Local: Houston, Estados Unidos.
Árbitro: Jalal Jayed, do Marrocos.
Assistentes: Zakadia Brinsi e Mostafa Akarkad, do Marrocos.
VAR: Leodan Gonzalez, do Uruguai.
Cartões amarelos: Xamrobekov, do Uzbequistão; Renato Veiga, de Portugal.
Gols: Cristiano Ronaldo, aos 6 e aos 39 minutos do primeiro tempo; Nuno Mendes, aos 17 minutos do primeiro tempo; Khusanov, contra, aos 15 minutos do segundo tempo; Rafael Leão, aos 41 minutos do segundo tempo.
Portugal: Diogo Costa; Rubén Dias, Renato Veiga, Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Cristiano Ronaldo, João Félix e Pedro Neto. Técnico: Roberto Martínez.
Uzbequistão: Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev, Abdullaev e Karimov; Shukurov, Xamrobekov, Ganiev e Fayzullaev; Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.