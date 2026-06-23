EUA revisam restrição e liberam viagem antecipada do Irã na Copa

247 - A seleção do Irã recebeu autorização do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos para viajar com antecedência a Seattle, onde enfrentará o Egito pela terceira rodada da Copa do Mundo. A medida permitirá que a delegação iraniana chegue à cidade dois dias antes da partida, período considerado importante para a adaptação da equipe.

A decisão foi confirmada nesta terça-feira (23) por representantes das partes envolvidas. Segundo a publicação, tanto um porta-voz da seleção iraniana quanto o Departamento de Segurança Nacional dos EUA confirmaram que a autorização foi concedida pelo governo norte-americano.

A liberação ocorre após o Irã disputar duas partidas em Los Angeles. O próximo compromisso será em Seattle, no norte dos Estados Unidos, em uma região próxima à fronteira com o Canadá. A mudança de cidade impõe uma nova logística à equipe, que buscava antecipar o deslocamento para minimizar os impactos da viagem e ampliar o período de preparação.

Depois do empate contra a Bélgica, o jogador Alireza Jahanbakhsh havia defendido publicamente que a seleção pudesse viajar o mais cedo possível para Seattle. A intenção era permitir melhor adaptação às condições locais antes do confronto com os egípcios.

A autorização norte-americana encerra a restrição que impedia a equipe iraniana de se deslocar com maior antecedência para o local da partida. Com a decisão, a delegação poderá cumprir uma programação mais próxima do planejamento esportivo desejado pela comissão técnica.

O Irã chega ao duelo contra o Egito em busca de um resultado decisivo na fase de grupos. A partida em Seattle será determinante para as pretensões da equipe na sequência da competição.