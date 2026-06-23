Panamá e Croácia jogam por reação na Copa do Mundo

247 - Panamá e Croácia entram em campo nesta terça-feira (23), às 20h, pelo horário de Brasília, no Toronto Stadium, no Canadá, em confronto decisivo pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções perderam na estreia e precisam reagir para manterem boas chances de classificação.

O duelo coloca frente a frente um Panamá ainda em busca de seu primeiro ponto na história das Copas e uma Croácia pressionada após iniciar a competição com derrota diante da Inglaterra.

O Panamá chega ao jogo após perder por 1 a 0 para Gana na primeira rodada. O resultado teve peso especialmente frustrante para a seleção comandada por Thomas Christiansen, que terminou a partida com mais posse de bola e maior volume de finalizações, mas foi castigada com um gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo.

A equipe panamenha disputa sua segunda Copa do Mundo. Na primeira participação, em 2018, na Rússia, perdeu os três jogos da fase de grupos. Agora, tenta evitar novo início sem pontuar e sabe que uma derrota nesta terça-feira (23) pode comprometer de forma decisiva sua permanência no torneio.

Para o confronto, Christiansen seguirá sem Adalberto “Coco” Carrasquilla. O meio-campista, considerado uma das peças mais importantes da seleção, está vetado por uma lesão muscular e já havia ficado fora da estreia contra Gana.

A provável escalação do Panamá tem Mosquera; Blackman, Córdoba e Jiovany Ramos; Murillo, Cristian Martínez, Andrade e Bárcenas; Harvey, Puma Rodríguez e Waterman.

Do outro lado, a Croácia também precisa se recuperar. A seleção europeia perdeu por 4 a 2 para a Inglaterra na estreia. A equipe conseguiu buscar o empate duas vezes no primeiro tempo, mas não sustentou o ritmo na etapa final e acabou superada pelos ingleses.

O início croata também colocou atenção sobre Luka Modric. Principal nome da equipe e jogador com mais partidas pela seleção, o meio-campista não teve uma boa atuação no primeiro compromisso de sua sexta Copa do Mundo. Caso entre em campo contra o Panamá, Modric chegará à marca de 200 jogos pela Croácia.

O técnico Zlatko Dalic deve promover mudanças na equipe. A expectativa é que a Croácia deixe o sistema com três zagueiros, utilizado na rodada inicial. Luka Vuskovic aparece como candidato a sair do time, enquanto Mateo Kovacic, elogiado pela atuação ao entrar contra a Inglaterra, pode começar entre os titulares.

A provável escalação croata tem Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car e Gvardiol; Kovacic, Modric, Sucic e Baturina; Perisic e Musa.

A arbitragem será comandada por Pierre Atcho, do Gabão. Os assistentes serão Boris Ditsoga e Amos Abeigne, também gaboneses. Khalid Alturais, da Arábia Saudita, será o quarto árbitro. O VAR ficará sob responsabilidade de Nicolas Gallo, da Colômbia.

Com as duas seleções pressionadas, o duelo em Toronto ganha caráter decisivo já na segunda rodada. Para o Panamá, pontuar significa manter viva a chance de avançar e quebrar uma sequência negativa em Copas. Para a Croácia, o resultado é fundamental para evitar que uma seleção experiente e semifinalista recente veja sua campanha se complicar ainda na fase de grupos.