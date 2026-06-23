Cristiano Ronaldo rebate críticas após boa atuação na Copa: “parecia que já estava aposentado”

247 -Cristiano Ronaldo usou a boa atuação por Portugal nesta terça-feira (23) para responder às críticas recebidas após a estreia no Grupo K da Copa do Mundo. Depois de marcar duas vezes, o atacante afirmou que a cobrança havia passado do ponto e resumiu o sentimento em uma frase: “Parecia que já estava aposentado”.

As informações são do UOL. O camisa 7 havia sido questionado depois do empate de Portugal com a RD Congo, quando teve atuação discreta e não finalizou na direção do gol.

Ao comentar o desempenho, Cristiano Ronaldo procurou destacar o resultado coletivo antes da marca individual. “Muito feliz [pela marca], mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipe fez, a confiança que vemos. A equipe trabalhou bem, melhoramos bastante, há males que vem para o bem. Sobre recordes, é sempre bonito batê-los, mas o objetivo é poder ajudar a seleção”, afirmou.

A declaração foi dada depois de uma partida em que o atacante, aos 41 anos, voltou a ser decisivo para Portugal. O tom de CR7 foi de resposta às críticas, mas também de valorização da reação da equipe após o tropeço na primeira rodada.

O técnico Roberto Martínez também colocou Cristiano Ronaldo no centro da análise. O treinador elogiou a movimentação do atacante dentro da área e afirmou que o camisa 7 segue criando chances com frequência.

“Os movimentos do Cris são os melhores de um ponta de lança dentro da área e hoje a bola entrou, mas ele continua a criar oportunidades em todos os jogos, que é o mais difícil”, declarou Martínez.

O treinador também relacionou a vitória ao aprendizado deixado pelo empate na estreia. Segundo ele, Portugal apresentou maturidade maior no segundo jogo do Grupo K.

“Foi a resposta que temos no vestiário, mas há momentos que precisa de jogos como o primeiro para poder crescer no torneio. Vimos a equipe com a mesma atitude e esforço, mas com uma maturidade. Eles merecem esse resultado”, disse.

Com o resultado, Portugal chegou a quatro pontos e assumiu momentaneamente a liderança do Grupo K. A seleção portuguesa volta a campo no sábado (27), às 20h30, no horário de Brasília, contra a Colômbia, pela terceira e última rodada.