Infantino defende paradas para hidratação nas próximas Copas

247 - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta terça-feira (23) que pretende manter as paradas para hidratação nas próximas edições da Copa do Mundo, apesar das críticas registradas durante alguns jogos do torneio.

Em entrevista à emissora inglesa SNTV, Infantino elogiou o mecanismo adotado pela entidade e indicou que a Fifa fará uma avaliação com base na experiência atual antes de decidir sobre sua permanência em futuras competições.

Segundo o dirigente, as pausas não devem ser vistas apenas como uma interrupção no ritmo das partidas. Para ele, o intervalo adicional pode contribuir tanto para a recuperação física dos atletas quanto para ajustes táticos feitos pelas comissões técnicas durante os jogos.

“Talvez o técnico possa reavaliar certas situações, corrigir certos erros. Os jogadores descansam um pouco e voltam em alta velocidade. Bem, isso é necessariamente ruim? Talvez seja bom”, afirmou Infantino.

O presidente da Fifa também associou as paradas ao nível de intensidade observado nas partidas. Na avaliação dele, o torneio atual tem apresentado um ritmo físico elevado ao longo dos 90 minutos, o que reforçaria a utilidade das pausas para hidratação.

“E também vemos a intensidade dos jogos. Nunca vimos 90 minutos em um torneio como este jogados com tanta intensidade”, declarou.

A manifestação de Infantino ocorre em meio a críticas de parte do público às interrupções. Em alguns jogos, as pausas foram alvo de vaias nas arquibancadas. O dirigente, porém, não mencionou diretamente a reação dos torcedores e preferiu destacar os possíveis benefícios esportivos da medida.

A Fifa deverá analisar o uso das paradas a partir da experiência acumulada no torneio atual. A posição de Infantino sinaliza que a entidade considera a possibilidade de consolidar o recurso em futuras Copas, especialmente em contextos de alta exigência física para os jogadores.