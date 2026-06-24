O dia na Copa: Brasil busca primeira colocação no grupo C contra a Escócia; Marrocos também mira liderança
O dia na Copa: Brasil busca primeira colocação no grupo C; Marrocos mira vaga
247 - A Copa do Mundo terá uma quarta-feira (24) decisiva para o Grupo C, com o Brasil em campo contra a Escócia, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami. A Seleção Brasileira entra na rodada final da primeira fase em busca da primeira colocação da chave, enquanto Marrocos enfrenta o Haiti no mesmo horário e seca o time de Carlo Ancelotti para tentar terminar na liderança.
Brasil e Marrocos chegam à última rodada empatados com quatro pontos, mas a Seleção aparece à frente pelo saldo de gols. A equipe brasileira estreou com empate por 1 a 1 diante dos marroquinos e depois venceu o Haiti por 3 a 0. Já Marrocos superou a Escócia por 1 a 0 após o empate com o Brasil, resultado que manteve a disputa aberta pela ponta do grupo.
O Brasil depende apenas de si para avançar em boa posição. Uma vitória sobre a Escócia garante a equipe à frente dos escoceses e deixa a liderança encaminhada, obrigando Marrocos a tirar diferença no saldo de gols contra o Haiti. O empate também pode ser suficiente para confirmar a primeira colocação, desde que os marroquinos não vençam por margem capaz de ultrapassar a Seleção nos critérios de desempate.
A Escócia chega pressionada ao confronto. Com três pontos, a equipe ainda tem chances de classificação e precisa pontuar contra o Brasil para aumentar suas possibilidades de avançar. Depois de vencer o Haiti na estreia, os escoceses perderam para Marrocos e agora terão pela frente o adversário mais forte da chave em um jogo de alta exigência.
A partida também concentra expectativa em torno de Neymar. O atacante pode voltar a ficar à disposição de Carlo Ancelotti, que indicou a possibilidade de relacioná-lo para o duelo contra a Escócia. O eventual retorno ampliaria as opções ofensivas do Brasil em uma rodada que pode definir o caminho da Seleção na fase eliminatória.
No outro jogo do Grupo C, Marrocos encara o Haiti no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, também às 19h. A seleção marroquina precisa vencer para não depender de outros resultados na luta pela classificação e ainda mira a liderança. Para terminar em primeiro, terá de superar o Haiti e torcer por empate ou derrota do Brasil, ou vencer por placar suficiente para ultrapassar a Seleção no saldo de gols.
O Haiti, já sem chances de avançar, cumpre tabela, mas pode influenciar diretamente a ordem final da chave. Uma atuação competitiva contra Marrocos ajudaria o Brasil na disputa pela liderança e poderia frustrar os planos da equipe africana, que chega à rodada com boa possibilidade de classificação.
A quarta-feira (24) terá outros quatro jogos pela Copa. Às 16h, Suíça e Canadá se enfrentam pelo Grupo B, enquanto Bósnia e Herzegovina e Catar jogam no mesmo horário. Às 22h, a rodada fecha com Tchéquia x México e África do Sul x Coreia do Sul, ambos pelo Grupo A.
Jogos desta quarta-feira (24) na Copa do Mundo
- 16h — Suíça x Canadá — Grupo B
- 16h — Bósnia e Herzegovina x Catar — Grupo B
- 19h — Escócia x Brasil — Grupo C
- 19h — Marrocos x Haiti — Grupo C
- 22h — Tchéquia x México — Grupo A
- 22h — África do Sul x Coreia do Sul — Grupo A