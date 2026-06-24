Colômbia vence o Congo e assume liderança do Grupo K na Copa do Mundo de 2026

247 – A seleção da Colômbia deu um passo importante rumo à classificação na Copa do Mundo de 2026 ao vencer a República Democrática do Congo por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio de Guadalajara, no México, pela segunda rodada do Grupo K.

O gol da vitória colombiana foi marcado por Daniel Muñoz, aos 31 minutos do segundo tempo, após assistência de Juan Fernando Quintero, que havia acabado de entrar em campo.

Com o resultado, a equipe comandada por Néstor Lorenzo chegou à segunda vitória consecutiva no torneio e assumiu, de forma provisória, a liderança do Grupo K, ultrapassando Portugal. A seleção colombiana soma agora seis pontos e se aproxima da vaga na próxima fase.

Domínio colombiano e resistência congolesa

A partida foi marcada pelo domínio territorial da Colômbia, que controlou a posse de bola durante grande parte do confronto. Segundo os dados da partida, a seleção sul-americana teve 66% de posse, mas encontrou dificuldades para superar a forte marcação da equipe africana.

A República Democrática do Congo apostou em uma postura física, compacta e organizada defensivamente. A estratégia dificultou as ações ofensivas colombianas e transformou o jogo em um duelo de paciência para a equipe de Lorenzo.

Antes do gol validado, a arbitragem comandada pelo italiano Maurizio Mariani, com auxílio do VAR, anulou três gols da Colômbia. Dois deles foram marcados por Luis Díaz e outro pelo próprio Daniel Muñoz. As anulações ocorreram por impedimentos e faltas anteriores aos lances.

Muñoz decide no segundo tempo

A insistência colombiana foi recompensada aos 31 minutos da etapa final. Em uma jogada coletiva construída pelo setor ofensivo, Juan Fernando Quintero participou diretamente do lance ao servir a equipe na entrada da área.

Daniel Muñoz apareceu projetado ao ataque, aproveitou uma sobra na pequena área e finalizou cruzado, no canto esquerdo do goleiro Lionel M’Pasi, que não conseguiu fazer a defesa.

O gol trouxe alívio à seleção colombiana, que vinha pressionando, mas esbarrava na defesa congolesa e nas intervenções da arbitragem de vídeo.

Final tenso e defesa decisiva de Camilo Vargas

Depois de sofrer o gol, a República Democrática do Congo adiantou suas linhas e passou a pressionar a Colômbia nos minutos finais. O encerramento da partida foi tenso, com disputas mais ríspidas, empurrões entre jogadores e cartões amarelos para Jefferson Lerma e Charles Pickel.

A melhor chance congolesa veio aos 46 minutos do segundo tempo, em um cabeceio perigoso após cobrança de escanteio. O goleiro Camilo Vargas fez uma defesa decisiva, saltando no canto esquerdo para evitar o empate e preservar a vantagem colombiana.

A intervenção do goleiro foi fundamental para garantir a segunda vitória da Colômbia no Mundial e manter a equipe em posição privilegiada na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

James Rodríguez faz história pela Colômbia

Além do resultado importante, a partida também marcou um feito histórico para James Rodríguez. O capitão colombiano tornou-se oficialmente o jogador com mais partidas disputadas pela seleção da Colômbia em Copas do Mundo.

Com a presença em campo contra a República Democrática do Congo, James chegou a dez jogos em Mundiais, somando participações nas edições de Brasil 2014, Rússia 2018 e na atual Copa do Mundo de 2026.

O meia, natural de Cúcuta, reforça assim sua posição como um dos principais nomes da história do futebol colombiano em competições internacionais.

Colômbia mira classificação em primeiro lugar

Com seis pontos conquistados em duas rodadas, a Colômbia chega à última partida da fase de grupos em situação confortável. A equipe de Néstor Lorenzo depende de um bom resultado para confirmar a classificação e tentar assegurar a primeira colocação do Grupo K.

A vitória por 1 a 0 sobre a República Democrática do Congo também reforça o bom início da seleção colombiana na Copa do Mundo de 2026. Apesar das dificuldades impostas pela equipe africana, a Colômbia demonstrou capacidade de controlar o jogo, manter a pressão ofensiva e decidir nos momentos finais.

Agora, o desafio será transformar o bom começo em uma campanha sólida na sequência do torneio.