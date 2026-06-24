Ancelotti abre caminho para volta de Neymar e reconhece força popular por Endrick

247 – O técnico Carlo Ancelotti afirmou que Neymar está novamente à disposição da seleção brasileira e pode estrear na Copa do Mundo no confronto desta quarta-feira contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami. O treinador também reconheceu o forte apoio da torcida a Endrick, de 19 anos, e disse que o jovem atacante pode ser utilizado “em qualquer momento” da partida.

As declarações foram dadas em entrevista coletiva. Bem-humorado, apesar do atraso de quase duas horas causado por problemas no voo da delegação brasileira até Miami, Ancelotti disse esperar que o Brasil repita contra os escoceses o desempenho apresentado na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti.

Ancelotti cobra intensidade e controle contra a Escócia

Com quatro pontos no Grupo C, a seleção brasileira pode precisar de uma vitória expressiva para confirmar a liderança da chave sem depender do resultado de Marrocos, segundo colocado, que enfrenta o já eliminado Haiti. Para Ancelotti, o caminho passa por manter a intensidade e reduzir erros.

“Acho que temos que tentar repetir o que fizemos no primeiro tempo contra o Haiti. Evitar erros, ter intensidade, é a linha que temos que seguir. Vejo a equipe melhorando no treino”, afirmou o técnico.

O italiano explicou que a proposta da seleção não deve mudar em relação ao jogo anterior. Segundo ele, o Brasil precisa controlar a partida, ter qualidade na construção das jogadas e ser eficiente no ataque.

“A estratégia é a mesma que tivemos contra o Haiti: tentar controlar o jogo, ter qualidade no meio do campo, boa saída de bola e efetividade na frente”, disse.

Neymar volta a ficar à disposição da seleção

A principal novidade para o duelo contra a Escócia é Neymar. Recuperado após cerca de um mês em tratamento, o camisa 10 treinou com o grupo e pode disputar seus primeiros minutos nesta Copa do Mundo. Ancelotti confirmou que o jogador está disponível, mas não revelou se pretende utilizá-lo nem por quanto tempo.

“Neymar está disponível, trabalhou bem, se preparou bem, pode jogar. Estamos muito contentes que está de volta porque, obviamente, com a qualidade dele pode ajudar o time”, afirmou.

O treinador também elogiou a postura do atacante nos treinamentos. Ancelotti, que nunca havia trabalhado com Neymar antes, destacou a experiência, a inteligência de jogo e a influência positiva do craque sobre os jogadores mais jovens do elenco.

“Conhece todos os companheiros, trabalhou bem, com seriedade, tentando se recuperar o quanto antes. Ele reúne experiência, conhecimento do jogo, ajuda os jovens, está fazendo tudo muito bem”, declarou.

Endrick ganha força entre os torcedores

Além da expectativa pela volta de Neymar, Ancelotti também foi questionado sobre o clamor popular por Endrick. O atacante estreou contra o Haiti e chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado por impedimento. Mesmo assim, sua participação aumentou a pressão da torcida por mais minutos em campo.

O técnico disse compreender o entusiasmo dos brasileiros com o jovem atacante e afirmou que Endrick tem condições de jogar a qualquer momento.

“Endrick pode jogar o próximo jogo e pode jogar em qualquer momento porque tem capacidade. Noto que a torcida apoia muito o Endrick e amanhã temos também Neymar. A torcida vai apoiar Neymar ou Endrick? Acho que vai apoiar os dois”, afirmou Ancelotti.

A fala do treinador reforça que o atacante segue nos planos da comissão técnica, ainda que não haja confirmação sobre sua presença entre os titulares diante da Escócia.