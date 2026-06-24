Brasil enfrenta a Escócia em jogo decisivo pela Copa do Mundo

247 – A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira, 24 de junho, para enfrentar a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 19h, pelo horário de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A partida contra a Escócia marca o encerramento da participação brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado em Miami, uma das sedes norte-americanas do torneio, que nesta edição é realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A Seleção Brasileira chega à rodada final com o objetivo de confirmar sua posição na chave e definir o adversário da próxima fase. O desempenho diante dos escoceses será decisivo para determinar se o Brasil avançará em primeiro ou segundo lugar no grupo.

O confronto está marcado para as 19h de Brasília, 18h no horário local, no Hard Rock Stadium, estádio localizado em Miami e conhecido por receber grandes eventos esportivos internacionais.

Possíveis adversários do Brasil na próxima fase

Se terminar a fase de grupos na liderança da chave, o Brasil enfrentará nos 16 avos de final o segundo colocado do Grupo F, formado por Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. Esse confronto está previsto para ocorrer na segunda-feira, 29 de junho, às 14h, pelo horário de Brasília.

Caso avance em segundo lugar, a Seleção Brasileira terá pela frente o primeiro colocado do Grupo F. Nesse cenário, a partida também será disputada no dia 29 de junho, mas às 22h.

A definição do adversário dependerá tanto do resultado brasileiro contra a Escócia quanto da classificação final do Grupo F.

Serviço: Brasil x Escócia

Data: quarta-feira, 24 de junho Horário: 19h, pelo horário de Brasília Local: Hard Rock Stadium Cidade: Miami, Estados Unidos Competição: Copa do Mundo de 2026 Transmissão: Globo, ge tv, sportv, NSports, SBT e Cazé TV