Ancelotti confirma Neymar disponível contra a Escócia e elogia retorno do atacante

247 - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que Neymar estará à disposição para enfrentar a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h, no horário de Brasília. O treinador afirmou que o atacante trabalhou bem durante a semana e poderá ser utilizado no amistoso, em meio ao processo de avaliação do elenco.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (23), Ancelotti elogiou a recuperação de Neymar e destacou que o retorno do camisa 10 é recebido com satisfação pela comissão técnica e pelo grupo de jogadores.

“O Neymar está disponível, trabalhou bem essa semana. Posso jogar com outros jogadores, todos estamos muito contentes que ele está de volta, porque obviamente com a qualidade dele, ele pode ajudar o time”, declarou o treinador.

Ancelotti evitou cravar por quanto tempo Neymar ficará em campo, mas indicou confiança nas condições físicas do atacante. Ao ser perguntado sobre a minutagem do jogador, respondeu em tom bem-humorado e voltou a elogiar o desempenho do brasileiro nos treinamentos.

“Eu posso jogar 90 minutos caminhando. Ele pode jogar, está bem, trabalhou muito bem, treinou bem. Estou muito feliz com ele”, afirmou.

A presença de Neymar amplia as opções ofensivas da seleção para o duelo contra os escoceses. Embora não tenha confirmado se o atacante começará como titular ou entrará no decorrer da partida, Ancelotti deixou claro que considera o jogador apto para participar do confronto.

O amistoso contra a Escócia será mais uma oportunidade para o técnico observar a formação da equipe e o encaixe de Neymar no time. Para o treinador, a qualidade técnica do camisa 10 pode ser um fator importante no desempenho da seleção brasileira.