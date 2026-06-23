Ancelotti sinaliza Rayan como substituto de Raphinha contra a Escócia
Técnico da seleção brasileira indica manutenção da base e não pretende poupar Casemiro e Douglas Santos, pendurados com cartão
247 - Carlo Ancelotti deu sinais de que Rayan deve ocupar a vaga de Raphinha na seleção brasileira no duelo contra a Escócia, marcado para quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos. O atacante entrou durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, após a lesão de Raphinha, e agradou ao treinador pela capacidade de atuar aberto pelo lado direito.
As informações são do UOL. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (23), Ancelotti afirmou que a escolha por Rayan passa pela necessidade de dar mais amplitude ao setor ofensivo, especialmente pelo corredor direito, sem abrir mão da estrutura que vem sendo utilizada pela equipe.
"Eu acho que o Rayan, quando entrou no lugar do Raphinha, fez um bom jogo. O Rayan tem muito potencial nesse aspecto, mas tem outros jogadores que você pode adaptar ao sistema. Mas se precisarmos de amplitude no campo, o Rayan pode fazer esse papel. No último jogo tivemos também o Cunha, que acertou muito bem. Temos potencial na frente e temos que aproveitá-lo", disse Ancelotti.
A declaração indica que o técnico deve preservar a base da equipe que atuou na Filadélfia. A tendência, segundo os sinais dados pelo treinador, é que não haja uma reformulação ampla para o confronto com a Escócia, mesmo com a classificação em disputa na última partida da fase de grupos.
Ancelotti também indicou que não pretende poupar Casemiro e Douglas Santos, apesar de ambos estarem pendurados com cartões amarelos. A decisão reforça a intenção da comissão técnica de manter a competitividade da seleção brasileira e evitar mudanças consideradas excessivas em um momento decisivo da competição.
A lesão de Raphinha abriu espaço para ajustes no ataque, mas o treinador deixou claro que vê alternativas dentro do próprio elenco. Rayan, pela atuação diante do Haiti e pela característica de abrir o campo pelo lado direito, aparece como o principal candidato à vaga.
Com a possível entrada do atacante, a seleção brasileira deve buscar manter o equilíbrio ofensivo apresentado na vitória anterior, quando venceu o Haiti por 3 a 0. A partida contra a Escócia será a última oportunidade da equipe na fase de grupos para consolidar sua formação antes da sequência da competição.