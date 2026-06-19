Brasil x Haiti: veja previsão do tempo na sua região na hora do jogo

247- O jogo entre Brasil x Haiti, marcado para as 21h30 desta sexta-feira (19), deve ser acompanhado por milhões de torcedores em uma noite de clima instável em parte do país. A previsão indica chuva no Sul, instabilidades no Norte e tempo firme nas capitais do Sudeste, enquanto uma nova frente fria avança e muda as condições em algumas regiões, as informações são da CNN Brasil.

A partida marca o retorno da Seleção Brasileira aos gramados pela Copa do Mundo e terá Carlo Ancelotti novamente à frente da equipe. Segundo a agência de meteorologia Climatempo, o cenário para quem pretende se reunir para assistir ao jogo varia bastante conforme a região, com possibilidade de frio, pancadas de chuva e temporais isolados em áreas específicas do país.

Frente fria muda o tempo no Sul e em Mato Grosso do Sul

O principal alerta para o horário da partida está concentrado nos três estados da região Sul e em Mato Grosso do Sul. A chegada de uma nova frente fria deve favorecer o aumento das instabilidades ao longo desta sexta-feira, com chuva ganhando força desde as primeiras horas do dia em áreas mais ao sul.

Durante a tarde, as pancadas tendem a se espalhar pelos estados do Sul e também avançar sobre Mato Grosso do Sul. Na hora em que a bola rolar, ainda deve haver chuva em parte dessas áreas, o que pode afetar torcedores que planejam acompanhar Brasil x Haiti em bares, espaços abertos ou encontros ao ar livre.

Campo Grande deve ter os momentos de chuva mais forte durante o jogo. Em Florianópolis e Porto Alegre, a previsão é de chuva isolada e fraca. Em Curitiba, apesar do frio mais intenso, a tendência indicada é de ausência de chuva no horário da partida.

Também há possibilidade de pancadas isoladas em alguns pontos de Mato Grosso. No entanto, a chuva deve ocorrer de maneira mais irregular e esporádica, sem o mesmo padrão de instabilidade previsto para o Sul e para Mato Grosso do Sul.

Sudeste deve ter noite firme nas capitais

No Sudeste, o tempo deve colaborar mais com a torcida. A previsão aponta tempo firme e ausência de chuva durante a noite nas principais capitais da região: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória.

As temperaturas devem ficar mais agradáveis no período da tarde, mas voltam a cair após o pôr do sol. Em cidades de São Paulo e Minas Gerais, a noite pode ter sensação mais amena ou até fria em alguns pontos.

Mesmo com a queda de temperatura, a Climatempo não aponta grandes preocupações com chuva nas capitais do Sudeste durante Brasil x Haiti. O principal fator de atenção para quem pretende sair de casa será o frio em áreas mais sujeitas à redução térmica no período noturno.

Nordeste tem alerta para áreas da costa Leste

No Nordeste, a atenção se concentra na costa Leste, onde ainda há condições para chuva durante o dia e no horário da partida. Recife tem previsão de chuva ao longo desta sexta-feira, com possibilidade de precipitação isolada enquanto Brasil x Haiti estiver em andamento.

Aracaju também aparece entre as capitais com cenário favorável a instabilidades durante o jogo da Seleção Brasileira. A condição exige atenção de torcedores que pretendem acompanhar a partida em locais abertos ou se deslocar durante a noite.

Em Salvador, a tendência é diferente. A previsão indica chuva apenas pela manhã, com manutenção de sensação abafada ao longo do dia. Não há expectativa de chuva forte na capital baiana durante o horário do jogo.

Norte pode ter temporais isolados

Na região Norte, as instabilidades seguem atuando sobre várias áreas. Roraima, o extremo oeste e a metade norte do Amazonas, o norte do Amapá e diferentes áreas do Pará permanecem com condições favoráveis para pancadas frequentes de chuva moderada a forte.

Essas chuvas podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e risco de temporais isolados, especialmente entre o sul de Roraima e o norte do Amazonas. Acre e Rondônia também podem registrar chuva mais intensa em alguns momentos.

A Climatempo prevê ainda pancadas isoladas no norte do Tocantins. Já na faixa sul do Amazonas e do Pará, a chuva deve ocorrer com menor intensidade.

Em grande parte do Tocantins, o tempo permanece mais seco, com temperaturas em elevação durante a tarde e sensação de abafamento. No leste e sudeste do estado, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%, acompanhada de rajadas de vento entre 40 e 50 km/h.

Previsão varia conforme a região do país

O cenário climático para Brasil x Haiti será marcado por contrastes. Enquanto o Sul e Mato Grosso do Sul devem sentir os efeitos mais diretos da frente fria, o Sudeste terá uma noite mais favorável para acompanhar o jogo sem chuva nas capitais.

No Nordeste, a chuva deve se concentrar principalmente em áreas da costa Leste. No Norte, o risco maior envolve temporais isolados em áreas já afetadas por instabilidades. Assim, a previsão para a hora do jogo depende diretamente da região, com variação entre tempo firme, frio, chuva fraca, pancadas fortes e temporais localizados.