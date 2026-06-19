Mãe de herói de Cabo Verde na Copa viaja para tentar visto dos EUA após atuação histórica contra a Espanha

247 – A atuação dramática do goleiro Vozinha, de Cabo Verde, na estreia da seleção africana na Copa do Mundo da FIFA, transformou o veterano de 40 anos em herói nacional e comoveu torcedores em várias partes do mundo. Depois de uma sequência de defesas decisivas que garantiram o surpreendente empate por 0 a 0 contra a Espanha, uma das seleções mais fortes do futebol mundial, a história de sua mãe, impedida de acompanhar o jogo por dificuldades financeiras e barreiras de visto, ganhou repercussão internacional.

As informações foram publicadas pelo jornal chinês Global Times, que entrevistou Lin Jie, empresário nascido em Wenzhou e radicado há mais de duas décadas em Cabo Verde. Ele relatou os bastidores da mobilização para ajudar a família do goleiro Josimar José Évora Dias, nome verdadeiro de Vozinha, a viabilizar a viagem de sua mãe aos Estados Unidos, onde Cabo Verde enfrentará o Uruguai no domingo.

Defesas contra a Espanha projetam Vozinha ao mundo

Vozinha tornou-se sensação mundial da noite para o dia depois de impedir que a Espanha abrisse o placar na partida de estreia do Grupo H. Aos 40 anos, o goleiro mostrou reflexos, liderança e experiência para manter Cabo Verde vivo em um confronto considerado extremamente difícil.

Segundo o Global Times, o apelido “Vozinha” significa, em português, “pequena avó”, conforme informação atribuída ao Yahoo News Australia. Após a partida, o goleiro afirmou em entrevista que sua mãe não havia conseguido viajar para assistir ao jogo histórico por causa de dificuldades com visto e recursos financeiros.

A declaração tocou torcedores e chamou a atenção da imprensa internacional. Antes mesmo que repórteres estrangeiros chegassem à família, Lin Jie, empresário chinês que vive em Cabo Verde, já havia entrado em contato com os parentes do jogador.

Empresário chinês relata aproximação com a família

Lin Jie contou ao Global Times que decidiu visitar a família de Vozinha pouco depois da partida contra a Espanha. O contato ocorreu por meio de uma conexão local: uma prima do goleiro trabalhava na loja de roupas de sua esposa.

A partir daí, Lin passou a acompanhar de perto a mobilização em torno da família do jogador. Ele publicou vídeos na plataforma chinesa Douyin mostrando a mãe e a prima de Vozinha celebrando a atuação do goleiro e preparando presentes para seu retorno.

Outro vídeo mostrou Lin acompanhando a mãe do atleta até um aeroporto local, de onde ela seguiria para a capital Praia. Segundo ele, a mãe de Vozinha deveria cumprir procedimentos relacionados ao visto na Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde antes de viajar para acompanhar a partida contra o Uruguai.

Lin afirmou que Josina Freitas, integrante da Assembleia Nacional de Cabo Verde, ajudou a facilitar o processo. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol arcou com os custos dos voos para a capital e, depois, para os Estados Unidos. Para a viagem, Lin disse ter fornecido itens básicos, como mala, roupas e sapatos.

“Nenhuma mãe deveria perder a chance de ver seu filho fazer história”

De acordo com a Reuters, a mãe de Vozinha receberá o visto e deve estar presente no próximo jogo de Cabo Verde na Copa do Mundo, nos Estados Unidos.

O caso também gerou manifestação política nos EUA. “Nenhuma mãe deveria perder a chance de ver seu filho fazer história”, afirmou o congressista Hakeem Jeffries em comunicado na quarta-feira. Um funcionário do Departamento de Estado dos EUA também disse à Reuters que a equipe de vistos em Praia estava em contato próximo com ela e prestando os serviços necessários.

A história reforçou o peso simbólico da campanha cabo-verdiana na Copa. Para um país pequeno, com forte cultura futebolística e uma diáspora espalhada pelo mundo, o empate contra a Espanha foi recebido como feito histórico.

Cabo Verde em festa após empate histórico

Lin Jie descreveu ao Global Times a atmosfera vivida em Cabo Verde depois do resultado contra a Espanha. “O país inteiro estava em estado de celebração, com todas as cidades explodindo em festividades”, afirmou. “As pessoas foram para as ruas agitando bandeiras nacionais. Carros buzinavam por toda parte para comemorar.”

Na avaliação do empresário, a reação popular reflete a relação profunda do país com o futebol. “O futebol é realmente um esporte nacional aqui”, disse. “Se as pessoas compram presentes para meninos, uma bola de futebol quase sempre está entre eles. As crianças podem jogar em qualquer lugar — em casa, nas ruas ou em outros lugares.”

Embora a infraestrutura esportiva de Cabo Verde não seja considerada altamente desenvolvida, Lin afirmou que há instalações de futebol em todas as regiões do país. Parte dos campos foi construída pelo governo, enquanto outros surgiram por meio de ajuda estrangeira ou investimento privado.

O maior estádio do país, com capacidade para 15 mil pessoas, é o Estádio Nacional, projeto construído com apoio chinês e entregue em 2014, segundo a agência Xinhua.

Relações entre China e Cabo Verde ganham destaque

O relato de Lin também destacou a presença chinesa em Cabo Verde. Segundo ele, em São Vicente, ilha onde fica a cidade natal de Vozinha, projetos financiados pela China são relativamente visíveis, incluindo hospitais e empreendimentos habitacionais.

“Muitos dos meus amigos locais me disseram que as relações entre China e Cabo Verde são muito boas”, afirmou Lin. Os dois países completam 50 anos de relações diplomáticas em 2026, e, segundo o empresário, há reconhecimento local pela assistência e pelas contribuições chinesas ao desenvolvimento cabo-verdiano.

Questionado sobre qual seleção apoiaria caso China e Cabo Verde se enfrentassem em campo, Lin afirmou ter sentimentos profundos pelos dois países. “Como cidadão chinês, eu definitivamente apoiaria a China. Mas também espero que o futebol chinês possa continuar melhorando.”

Após mais de duas décadas vivendo em Cabo Verde, Lin disse ter testemunhado de perto a aproximação entre os dois países. Ele estimou que mais de 3 mil empresários chineses vivem e trabalham atualmente no arquipélago.

“Desejo uma amizade duradoura entre nossos dois países”, disse. “Também espero que mais empresas e produtos chineses encontrem oportunidades em Cabo Verde no futuro.”

Vozinha vira símbolo de uma Copa marcada por emoção

A trajetória de Vozinha sintetiza uma das histórias mais emocionantes da Copa até agora. De goleiro veterano a herói improvável diante da Espanha, ele passou a representar o orgulho de Cabo Verde em sua campanha mundial.

A possível presença de sua mãe no próximo jogo acrescenta uma dimensão humana ao episódio. O drama familiar, a mobilização internacional e a celebração popular transformaram a atuação do goleiro em uma narrativa que ultrapassa o campo e reforça o papel do futebol como linguagem de identidade, memória e pertencimento nacional.

Para Cabo Verde, o empate contra a Espanha já entrou para a história. Para Vozinha, a chance de ter sua mãe nas arquibancadas no próximo compromisso pode tornar essa Copa ainda mais inesquecível.