Conheça a história de Vozinha, o maior herói da Copa até agora

247 – A estreia de Cabo Verde em uma Copa do Mundo já entrou para a história do futebol. Diante da Espanha, atual campeã da Eurocopa e uma das favoritas ao título, a seleção africana conseguiu segurar um empate em 0 a 0 graças a uma atuação monumental de Vozinha, goleiro de 40 anos que se tornou, até agora, um dos grandes personagens do Mundial.

As informações foram publicadas pelo Estadão, que destacou a trajetória de Josimar José Évora Dias, conhecido no futebol como Vozinha. Até então pouco conhecido do grande público internacional, o goleiro cabo-verdiano ganhou projeção mundial após fazer defesas decisivas contra a Espanha na partida disputada nesta segunda-feira, 15.

A pressão espanhola foi intensa do início ao fim. A equipe finalizou 27 vezes, sendo sete na direção do gol, e teve 70% de posse de bola. Mesmo diante desse domínio, Vozinha manteve Cabo Verde vivo na partida. O goleiro se esticou para buscar chutes no canto, bloqueou finalizações altas, evitou rebotes perigosos e mostrou frieza nos momentos de maior pressão.

O empate teve sabor de vitória para Cabo Verde, que disputa seu primeiro Mundial e caiu em um grupo considerado duríssimo, ao lado de Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Para uma seleção estreante, resistir ao ataque espanhol logo na abertura da campanha representou uma demonstração de organização, resistência e coragem.

Um veterano sem clube que conquistou o mundo

A história de Vozinha torna sua atuação ainda mais simbólica. Aos 40 anos, o goleiro está sem clube desde sua passagem pelo Chaves, de Portugal, onde disputou 51 partidas. Antes disso, viveu o período mais longevo de sua carreira no AEL Limassol, do Chipre, clube pelo qual superou a marca de 100 jogos, chegando a 140 partidas.

Foi no futebol cipriota que Vozinha também conquistou um dos principais títulos de sua trajetória: a copa nacional da temporada 2018-19. A experiência acumulada ao longo dos anos apareceu de forma clara contra a Espanha, quando o goleiro demonstrou posicionamento, reflexo e liderança para comandar a defesa cabo-verdiana.

Sua carreira passou ainda pelo Trencin, da Eslováquia, entre 2022 e 2024; pelo Gil Vicente, de Portugal, na temporada 2016-17; pelo Zimbru, da Moldávia, em 2015-16; pelo Mindelense, de Cabo Verde, em 2015; pelo Progresso Sambizanga, de Angola, entre 2012 e 2014; e pelo Batuque, de Cabo Verde, clube em que foi revelado em 2008.

Nome inspirado em ídolo do Botafogo

Vozinha tem uma ligação curiosa com o futebol brasileiro. Seu nome completo é Josimar José Évora Dias, em homenagem a Josimar, ex-lateral-direito do Botafogo e da seleção brasileira, que disputou a Copa do Mundo de 1986.

Em entrevista à ESPN, o goleiro revelou que o pai era fã do jogador brasileiro. A homenagem acabou atravessando gerações e se tornou parte da identidade do atleta cabo-verdiano que, décadas depois, também escreveria seu nome em uma Copa do Mundo.

A origem do apelido Vozinha

O apelido que o tornou conhecido também nasceu na infância. Segundo o próprio goleiro contou, ele costumava jogar com garotos mais velhos em sua vizinhança e “não gostava de levar pancada”. Quando ficava emburrado, era alvo de brincadeiras das outras crianças, que diziam que ele iria reclamar com os avós, responsáveis por sua criação.

A provocação virou apelido, o apelido pegou e Vozinha decidiu adotá-lo na carreira profissional. O nome, antes restrito às peladas de infância, agora passou a circular pelo mundo depois da atuação histórica contra a Espanha.

O símbolo de uma estreia inesquecível

A atuação contra os espanhóis transformou Vozinha no principal símbolo da estreia de Cabo Verde em Copas do Mundo. Mais do que um goleiro experiente fazendo defesas importantes, ele representou a capacidade de uma seleção estreante desafiar uma potência europeia em um dos maiores palcos do futebol.

Aos 40 anos, sem clube e vindo de uma carreira construída longe dos holofotes das grandes ligas, Vozinha mostrou que a Copa do Mundo ainda é capaz de revelar histórias improváveis. Contra a Espanha, ele foi o rosto da resistência cabo-verdiana e o grande herói de uma partida que já ocupa lugar especial na memória do Mundial.