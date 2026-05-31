Brasil x Panamá: saiba tudo sobre o amistoso preparatório deste domingo

247 - A Seleção Brasileira enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida marca a despedida da equipe comandada por Carlo Ancelotti da torcida brasileira antes da reta final de preparação para o Mundial. As informações são da CNN Brasil.

O duelo contra os panamenhos será o penúltimo compromisso do Brasil antes da estreia na Copa. Depois do jogo no Rio, a delegação brasileira seguirá para os Estados Unidos, onde fará o último amistoso antes do início da competição.

A preparação da Seleção Brasileira para o Mundial começou no início da semana no CT da Granja Comary, em Teresópolis. O período de treinamentos foi marcado pela ausência de Neymar, que se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha. O atacante não participou das atividades com o elenco durante a fase inicial de preparação.

Além de Neymar, Carlo Ancelotti também não contou com Gabriel Magalhães, Marquinhos e Gabriel Martinelli nos primeiros trabalhos. Os três jogadores estavam com as delegações de seus clubes em razão da final da Champions League, o que atrasou a integração ao grupo da Seleção.

Para o amistoso no Maracanã, Ancelotti deve utilizar a partida como mais uma oportunidade para ajustar a equipe antes da Copa. A escalação prevista tem Alisson no gol; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro na defesa; Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Júnior no setor ofensivo.

As principais novidades na formação brasileira estão na defesa. Bremer e Léo Pereira aparecem entre os titulares e ocupam as vagas deixadas por Gabriel Magalhães e Marquinhos, ausentes das atividades por causa dos compromissos de seus clubes.

Do outro lado, o Panamá chega ao amistoso sob o comando do técnico Thomas Christiansen. A equipe terá desfalques importantes para o confronto, entre eles o goleiro Luis Mejía e o meia Adalberto Carrasquilla, apontados entre os principais nomes do elenco panamenho.

A provável escalação do Panamá tem Orlando Mosquera; Andrés Andrade, Jiovany Ramos e José Córdoba; Amir Murillo, Cristian Martínez, Carlos Harvey e Jorge Gutiérrez; José Luis Rodríguez, Ismael Díaz e José Fajardo.

O amistoso também tem peso simbólico para a Seleção Brasileira. A partida será a última apresentação do time diante da torcida no Brasil antes da Copa do Mundo. A equipe tenta chegar à competição em ritmo competitivo e com uma base mais definida para a disputa do hexacampeonato.

Após enfrentar o Panamá, a delegação brasileira embarca para os Estados Unidos na segunda-feira (1º), às 20h. O último compromisso antes da estreia no Mundial será no dia 6, contra o Egito.

Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil está no Grupo C. A estreia será contra o Marrocos, no dia 13. Haiti e Escócia completam a chave da Seleção Brasileira na primeira fase da competição.

O jogo entre Brasil e Panamá terá transmissão da Globo e do SporTV na televisão. No streaming, a partida será exibida pela GE TV, no YouTube.