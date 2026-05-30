Brasil divulga numeração oficial para a Copa do Mundo; Neymar é o 10
Seleção Brasileira confirma números dos 26 convocados e utilizará a numeração já no amistoso contra o Panamá
247 - A Seleção Brasileira definiu a numeração oficial dos jogadores que disputarão a Copa do Mundo. O anúncio foi feito neste sábado (30), confirmando o retorno de Neymar Jr. à tradicional camisa 10, símbolo histórico dos principais craques da equipe nacional.
A nova numeração já será utilizada no amistoso deste domingo contra o Panamá, no Maracanã. A partida faz parte da preparação final da equipe comandada pela comissão técnica antes do embarque para os Estados Unidos, onde será disputado o Mundial.
Além de Neymar com a camisa 10, a lista confirma outros nomes de destaque da Seleção. O goleiro Alisson vestirá a camisa 1, enquanto Casemiro ficará com a 5. Vinicius Jr. utilizará o número 7, Bruno Guimarães atuará com a 8 e Matheus Cunha será o dono da camisa 9.
Entre os convocados, Endrick aparece com a camisa 19, Lucas Paquetá vestirá a 20, Gabriel Martinelli jogará com a 22 e Ederson ficará com a 23. A relação completa contempla os 26 atletas inscritos para a competição.
Confira a numeração oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo:
1 – Alisson
2 – Wesley
3 – Gabriel Magalhães
4 – Marquinhos
5 – Casemiro
6 – Alex Sandro
7 – Vinicius Jr.
8 – Bruno Guimarães
9 – Matheus Cunha
10 – Neymar Jr.
11 – Raphinha
12 – Weverton
13 – Danilo
14 – Bremer
15 – Léo Pereira
16 – Douglas Santos
17 – Fabinho
18 – Danilo Santos
19 – Endrick
20 – Lucas Paquetá
21 – Luiz Henrique
22 – Gabriel Martinelli
23 – Ederson
24 – Ibañez
25 – Igor Thiago
26 – Rayan
Após o compromisso diante do Panamá, a delegação brasileira seguirá para os Estados Unidos. Antes da estreia na Copa do Mundo, a Seleção ainda fará mais um amistoso preparatório, desta vez contra o Egito, em 6 de junho.