Ancelotti descarta cortar Neymar da Copa do Mundo

247 - O técnico Carlo Ancelotti afastou a possibilidade de cortar Neymar da lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, mesmo após o atacante ser diagnosticado com uma lesão de grau dois na panturrilha direita. As informações são da CNN Brasil.

Em entrevista coletiva concedida na manhã deste sábado (30), na Granja Comary, Ancelotti tratou da situação física do camisa 10 e demonstrou confiança na recuperação do jogador. Segundo a CNN Brasil, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, prevê um período de até três semanas de afastamento para Neymar.

O treinador explicou que a comissão técnica já tinha conhecimento de um problema físico relatado pelo Santos antes da convocação, mas decidiu manter o atacante entre os 26 escolhidos para a disputa da Copa.

"Antes da convocação, recebi um comunicado do Santos dizendo que ele tinha um pequeno problema, um pequeno edema. O jogador foi convocado porque para a comissão teria que ser convocado. No dia 27, tomamos a frente do problema do Neymar. Pensamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível, esta trabalhando bem, animado", afirmou Ancelotti.

O técnico também foi enfático ao dizer que não pretende substituir nenhum jogador da lista final. Para Ancelotti, o grupo convocado seguirá junto durante o Mundial, independentemente do prazo necessário para que Neymar volte a ter condições de jogo.

"Para ser claro, ele vai estar conosco até o dia que estiver pronto. Acreditamos que ele vá se recuperar para o primeiro jogo da Copa. Se nao puder, vai se recuperar para o segundo jogo. Não temos dúvida que não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são esses 26, e são esses que vão jogar a Copa", acrescentou.

Com a lesão, Neymar está fora dos amistosos da Seleção Brasileira contra o Panamá, marcado para este domingo (31), e contra o Egito, previsto para o próximo sábado (6). A situação também gera incerteza sobre sua presença na estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra o Marrocos.

Apesar da expectativa manifestada por Ancelotti, o atacante provavelmente não estará em campo na primeira partida do Mundial. Também há dúvida sobre sua condição física para enfrentar o Haiti, no dia 19 de junho.

Nos bastidores, a Confederação Brasileira de Futebol trata o caso com cautela. De acordo com a apuração citada pela CNN Brasil, fontes afirmam que “não há chance de corte de Neymar na Seleção”.

Internamente, a avaliação é de que, neste momento, a CBF deve aguardar a evolução do tratamento do atacante. A prioridade é acompanhar a recuperação do jogador e mantê-lo integrado ao grupo comandado por Carlo Ancelotti durante a preparação para a Copa do Mundo.