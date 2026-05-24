Quatro dos sete convocados por Ancelotti que atuam no Brasil participaram de rodada decisiva do campeonato

247 - Quatro dos sete jogadores que atuam no Brasil e foram convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo entraram em campo na rodada do Campeonato Brasileiro que antecede a apresentação à Seleção Brasileira. Neymar, do Santos, Danilo, do Flamengo, e Danilo Santos, do Botafogo, não participaram dos jogos de sábado (23).

As informações são da Folha de S.Paulo. Pela 17ª rodada do Brasileirão, Weverton, do Grêmio, e os flamenguistas Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá foram utilizados em partidas contra Santos e Palmeiras, respectivamente, no último compromisso de parte dos convocados antes da chegada à Granja Comary.

Weverton, de 38 anos, atuou durante toda a vitória do Grêmio por 3 a 2 sobre o Santos, em Porto Alegre. O goleiro não teve responsabilidade direta nos gols sofridos pela equipe gaúcha e encerrou a rodada como um dos convocados em atividade antes da apresentação ao grupo comandado por Ancelotti.

Neymar, por outro lado, voltou a ficar fora do Santos. O atacante, de 34 anos, trata um edema na panturrilha direita e não deve defender o clube até a apresentação à Seleção, marcada para quarta-feira (27). Antes disso, o time da Vila Belmiro enfrenta o Deportivo Cuenca, na terça-feira (26), pela Copa Sul-Americana.

No Flamengo, Danilo não ficou sequer no banco de reservas diante do Palmeiras. O jogador cumpriu suspensão automática por ter recebido três cartões amarelos. Sem ele, o Rubro-Negro começou a partida com Lucas Paquetá em campo, atuando entre as funções de meia e volante e exigindo intervenções do goleiro Carlos Miguel.

Também convocados, Léo Pereira e Alex Sandro foram titulares na derrota flamenguista por 3 a 0. Léo Pereira teve atuação irregular e falhou no lance do segundo gol do Palmeiras. Alex Sandro sofreu com a velocidade de Allan, mas permaneceu em campo até o fim da partida.

A expulsão do colombiano Jorge Carrascal ainda no primeiro tempo complicou a situação da equipe carioca. O Palmeiras, que não teve jogadores chamados por Ancelotti, aproveitou a vantagem numérica e construiu a vitória diante do Flamengo.

No Botafogo, Danilo Santos não participou do empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis. O volante evita ultrapassar o limite de 12 partidas por um mesmo clube no Campeonato Brasileiro, o que poderia impedir uma negociação com outro time ainda nesta temporada. Palmeiras e Flamengo estão entre os interessados no jogador.

Os atletas convocados por Ancelotti se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis, na quarta-feira (27). A Seleção Brasileira treinará até sábado (30), de olho no amistoso contra o Panamá, marcado para domingo (31), no Maracanã.

O jogo no Rio de Janeiro será a última apresentação do Brasil no país antes da viagem para os Estados Unidos. A equipe ainda fará um amistoso contra o Egito em 6 de junho, em Cleveland, antes da estreia na Copa do Mundo, em 13 de junho, contra o Marrocos, em East Rutherford.