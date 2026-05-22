Federação Mexicana lança campanha contra gritos homofóbicos durante a Copa

247 - A Federação Mexicana de Futebol lançou uma campanha para combater gritos homofóbicos nos estádios durante a Copa do Mundo de 2026. A ação foi lançada na quinta-feira (21) com o slogan “A ola, sim, o grito, não” e aposta na valorização da tradicional “ola” mexicana, gesto que ganhou força na Copa de 1986, também disputada no país.

A campanha conta com a participação de jogadores históricos do país, como Hugo Sánchez, Javier Aguirre e outros que integraram a seleção mexicana no Mundial de 1986. A ideia da federação é estimular a torcida a apoiar a equipe sem recorrer a manifestações ofensivas nas arquibancadas.

Em comunicado, a Federação Mexicana afirmou: “A FMF apresenta uma nova campanha para incentivar o apoio nos estádios: #ALaOndaSimAoGritoNão. ‘A Ola’ é uma linda maneira de apoiar, que nos caracteriza como torcida desde 1986, como contam os jogadores da seleção daquele ano”.

O México já havia sido punido pela Fifa por gritos homofóbicos nas Copas de 2018 e 2022. No Mundial do Catar, a seleção mexicana recebeu multa de 100 mil francos suíços, cerca de R$ 500 mil, pelo mesmo motivo.

Na Copa do Mundo de 2026, o México estará no Grupo A, ao lado de África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. A seleção mexicana fará a abertura do torneio contra os sul-africanos, em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México.