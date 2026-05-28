Neymar tem lesão grau 2 na panturrilha confirmada pela seleção e deve ficar até três semanas fora

247 - O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou nesta quarta-feira (28) que Neymar sofreu uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita e precisará de um período de recuperação estimado entre duas e três semanas. A informação foi divulgada antes das entrevistas coletivas da seleção na Granja Comary, em Teresópolis.

Segundo Lasmar, os exames realizados após a chegada do atacante à concentração da seleção apontaram um quadro mais grave do que o inicialmente informado pelo Santos. Neymar passou por avaliações clínicas e por uma ressonância magnética, que detectou a lesão muscular.

“A atualização sobre o jogador Neymar, ele se apresentou ontem aqui na Granja, fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas uma edema. O atleta segue em tratamento e a nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado”, afirmou Rodrigo Lasmar.

Com o diagnóstico, Neymar praticamente está fora dos amistosos preparatórios da seleção brasileira contra Panamá, no dia 31 de maio, e Egito, em 6 de junho. Ainda assim, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalha com a possibilidade de contar com o camisa 10 no confronto diante dos egípcios, marcado para Cleveland, nos Estados Unidos.

A principal preocupação da comissão técnica é garantir que o atacante esteja em condições de atuar na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A seleção enfrenta o Marrocos no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A lesão aconteceu no último dia 17, durante a partida entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Na ocasião, informações iniciais divulgadas pelo clube paulista indicavam uma contusão leve, o que sustentava a expectativa de que Neymar chegasse apto à apresentação da seleção em Teresópolis. No entanto, os exames realizados pela equipe médica da CBF apontaram um quadro diferente.

O estado físico do atacante tem sido o principal tema nos primeiros dias de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Durante entrevista coletiva, o volante Casemiro comentou a situação do companheiro e destacou a importância de Neymar para o elenco comandado por Carlo Ancelotti.

“Foi até legal o doutor vir aqui já para não ficar tanta pergunta em cima do Neymar. A gente sabe da grandeza do Neymar, se o doutor já deixou bem claro qual é a evolução dele, acho que a gente tem que respeitar. Claro que nenhum jogador gosta de estar lesionado, mas tomara que o Neymar e todos os jogadores estejam saudáveis para jogar os jogos, porque a gente sabe que precisamos de todos os jogadores. Todos aqui são importantes”, declarou Casemiro.

Na terça-feira (27), a CBF já havia informado que Neymar não participou do treino fechado da seleção brasileira na Granja Comary. Em comunicado oficial, a entidade explicou que o atacante foi encaminhado para a realização de exames complementares.

“A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Neymar Jr. não participou do treino da Seleção Brasileira realizado na tarde desta quarta-feira, em Teresópolis. O jogador foi encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares. Nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da Seleção Brasileira”, informou a CBF.