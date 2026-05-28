Situação de Neymar preocupa e CBF se pronuncia

247- Neymar virou motivo de preocupação na preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O atacante do Santos não participou, nesta quarta-feira, 27 de maio, do primeiro treino com bola do Brasil na Granja Comary, em Teresópolis, e deixou a atividade para passar por exames complementares em uma clínica da cidade.

As informações são da CNN Brasil. Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Neymar foi submetido a avaliações fora do complexo utilizado pela Seleção para aprofundar o diagnóstico de uma lesão na panturrilha, identificada pelo Santos após a partida contra o Coritiba, em 17 de maio, pela 16ª rodada do Brasileirão.

De acordo com Rodrigo Zogaib, coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, o jogador de 34 anos apresenta um edema de dois milímetros na panturrilha. A situação colocou em dúvida sua participação nos últimos compromissos da Seleção antes do Mundial e aumentou a expectativa sobre uma possível decisão da comissão técnica a respeito de sua permanência no grupo.

Em nota oficial, a CBF informou que o atacante não treinou porque precisava realizar “exames complementares”. A entidade também afirmou que não divulgará novas atualizações sobre o caso até a conclusão das avaliações conduzidas pela equipe médica.

A ausência de Neymar ocorreu justamente no primeiro dia de atividade com bola da Seleção na preparação para a Copa. O treino marcou o início da fase mais intensa de ajustes no CT da Granja Comary, onde o Brasil ficará concentrado antes do amistoso contra o Panamá, no Maracanã.

Segundo o portal Lance, Neymar aparentou abatimento ao fim da bateria de exames e demonstrou dificuldades de locomoção durante o período em que esteve na clínica. Ainda de acordo com a reportagem, o atacante conversou com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, que explicou detalhes da lesão ao jogador.

Neymar terá uma nova agenda de exames nesta quinta-feira, 28 de maio, para que os médicos identifiquem com mais precisão a gravidade do problema. A partir desses resultados, a comissão técnica poderá avaliar se o atacante terá condições de seguir na preparação ou se precisará ser preservado.

O jogador está afastado dos gramados desde o confronto entre Santos e Coritiba. A lesão já havia provocado atenção no clube paulista e passou a ter impacto direto na Seleção, que se prepara para os dois últimos amistosos antes da estreia na Copa do Mundo.

Neymar deve ficar fora dos jogos contra Panamá e Egito. As duas partidas são tratadas como os últimos testes do Brasil antes do início da competição.

O primeiro amistoso será contra o Panamá, no domingo, 31 de maio, às 18h30, pelo horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois, a Seleção enfrentará o Egito no dia 6 de junho, um sábado, às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.

A programação da Seleção prevê quatro dias de treinos na Granja Comary antes da despedida do país. Após o jogo contra o Panamá, os jogadores terão folga e se reapresentarão no dia seguinte, às 16h, na sede da CBF. De lá, seguirão para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, com embarque para os Estados Unidos previsto para as 20h.

Nem todos os convocados se apresentaram no início da preparação. Os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos e o atacante Gabriel Martinelli disputarão a final da Champions League no sábado, 30 de maio, entre PSG e Arsenal. Atletas envolvidos em compromissos pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana também poderão se juntar ao grupo posteriormente.

Durante a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira utilizará o CT do New York Red Bulls, em Nova Jersey, como base de treinamentos. A estreia no Mundial está marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos, também em Nova Jersey. O Brasil integra o Grupo C, que ainda conta com Haiti e Escócia.

A situação de Neymar será acompanhada de perto nos próximos dias. A confirmação da gravidade da lesão e a resposta física do atacante aos exames e avaliações médicas serão determinantes para definir seu papel na reta final de preparação da Seleção.