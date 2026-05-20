Neymar foi convocado sem condições de jogo e CBF aposta em recuperação

247 - O atacante Neymar, do Santos, foi convocado pela seleção brasileira mesmo sem estar em plenas condições físicas, e a CBF aposta na recuperação do jogador até a estreia na Copa do Mundo. As informações são do UOL, que revelou que a comissão técnica de Carlo Ancelotti decidiu incluir o camisa 10 na lista após avaliar sua evolução recente no clube paulista e considerar sua experiência em competições internacionais.

A condição física de Neymar foi tratada como ponto decisivo na convocação anunciada na segunda-feira (18). De acordo com a reportagem, Ancelotti chegou a preparar duas listas para a seleção brasileira: uma com o atacante e outra sem ele. A dúvida estava ligada a dores na panturrilha, problema que levou o Santos a realizar exames no jogador antes da definição final.

A CBF informou que acompanha a situação dos atletas convocados por meio de documentos enviados pelos clubes. Em nota oficial, a entidade afirmou: “A CBF recebe constantemente laudos médicos e avaliações de todos os atletas convocados. As informações sobre os jogadores são de responsabilidade dos clubes até o dia da apresentação à Seleção Brasileira. Todos os atletas serão avaliados pela equipe médica da CBF assim que se apresentarem à Seleção Brasileira, a partir do dia 27”.

A apresentação do grupo está marcada para quarta-feira (27). Até essa data, segundo a própria CBF, cabe aos clubes repassar as informações médicas sobre os jogadores chamados. No caso de Neymar, fontes ligadas ao estafe do camisa 10 afirmaram no fim de semana que ele teria condições de jogo, avaliação reiterada em nova consulta feita pela reportagem.

Após a convocação, Ancelotti explicou que a análise sobre Neymar esteve concentrada principalmente no aspecto físico. O treinador italiano afirmou que a sequência recente de partidas pelo Santos pesou na decisão de levar o atacante para a Copa.

“A avaliação tem sido só a parte física para ele. Nos últimos jogos, ele jogou com continuidade, pode melhorar a condição até o primeiro jogo da Copa, mas pensamos que parte da experiência nesse tipo de competição, o carinho que tem no grupo, o ambiente que pode ajudar a criar e tirar o melhor dele”, disse Ancelotti.

O técnico também deixou claro que Neymar terá as mesmas responsabilidades dos demais convocados, sem garantia de titularidade. “Fizemos a avaliação dele durante todo o ano, jogou com continuidade, melhorou a condição física. É um jogador importante na Copa, tem o mesmo papel e obrigação que os outros. Tem a possibilidade de jogar, ficar no banco, tem a mesma responsabilidade. É experiente”, afirmou.

A possibilidade de convocar atletas ainda abaixo de sua condição ideal já havia sido admitida por Ancelotti antes da lista final. Ao comentar o planejamento para um torneio de longa preparação, o treinador declarou: “Para um prazo de 40 dias, (...) podemos chamar um jogador que não vai estar 100% no dia da convocação, mas que tem que estar 100% durante a Copa do Mundo”.

Segundo a apuração, caso Neymar ficasse fora da relação, João Pedro seria o escolhido para ocupar a vaga. A decisão final, porém, foi pela convocação do camisa 10, em uma avaliação que combinou sua condição física atual, a expectativa de melhora até a Copa e o peso de sua experiência dentro do elenco.

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