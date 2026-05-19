Neymar já tinha gravado comerciais da Copa antes da convocação

247 - Neymar gravou ações publicitárias ligadas à Copa do Mundo antes de saber oficialmente se estaria na lista final da Seleção Brasileira para o torneio de 2026. O atacante do Santos foi confirmado entre os 26 convocados por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18), encerrando um período de expectativa sobre sua presença no Mundial.

As informações sobre as gravações publicitárias são da coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo. A confirmação esportiva veio com o anúncio oficial da convocação, realizado por Ancelotti, que incluiu Neymar no grupo brasileiro para a Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Segundo a Folha, o atacante participou das gravações antes de ter a garantia de que seria chamado por Ancelotti. O movimento evidencia como a imagem de Neymar continuou associada ao ciclo da Copa mesmo em meio à indefinição esportiva que cercava sua convocação.

A lista final da Seleção Brasileira foi anunciada na segunda-feira (18), no Rio de Janeiro. A convocação confirmou o retorno de Neymar ao ambiente da equipe nacional após um período prolongado fora das listas principais, em razão de problemas físicos e da disputa por espaço no elenco comandado por Ancelotti.

O nome do atacante era um dos mais aguardados do anúncio. Nas semanas anteriores, a discussão pública girava em torno de sua capacidade de chegar ao Mundial em condições competitivas e de sua relevância técnica para o grupo. A confirmação encerrou a principal dúvida da convocação brasileira.

A volta de Neymar também reforça seu papel comercial no entorno da Seleção. Mesmo antes da lista oficial, marcas e campanhas relacionadas ao Mundial já trabalhavam com a possibilidade de explorar a imagem do jogador, ainda um dos nomes brasileiros de maior repercussão internacional.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia brasileira está marcada para 13 de junho, contra Marrocos, no Estádio de Nova York/Nova Jersey. Depois, a Seleção enfrenta o Haiti em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia em 24 de junho, em Miami.

A convocação de Neymar ocorre em um contexto de renovação parcial do elenco brasileiro, mas preserva a presença de um jogador que atravessou diferentes ciclos da Seleção. Para o atacante, a Copa de 2026 representa nova oportunidade de disputar o Mundial depois de uma trajetória marcada por protagonismo, lesões e forte exposição midiática.

Com a lista definida, o foco passa a ser a preparação do Brasil para o torneio e a condição física de Neymar até a estreia. A presença do atacante entre os convocados transforma as campanhas gravadas previamente em peças alinhadas ao novo cenário esportivo, agora com o jogador oficialmente confirmado no grupo que disputará a Copa.