Neymar revela, em vídeo, sua emoção ao ser convocado para a Copa

247 – Neymar Jr. compartilhou com os torcedores toda a emoção de sua convocação para a Copa do Mundo de 2026 em um vídeo publicado no YouTube, no qual mostra os bastidores de sua recuperação física, a ansiedade antes do anúncio oficial e a explosão de alegria ao ouvir seu nome na lista da seleção brasileira. No registro, divulgado no canal do jogador, Neymar aparece acompanhando a expectativa em torno da convocação feita pelo técnico Carlo Ancelotti. O vídeo também mostra o carinho da torcida do Santos, que gritou o nome do camisa 10 e pediu sua presença no Mundial.

Antes da convocação, Neymar afirmou que trabalhou intensamente para voltar à seleção após o período de lesões. “Eu fui muito claro sobre isso desde a minha lesão: eu queria jogar a Copa do Mundo e trabalhei para isso”, declarou.

O atacante também revelou a tensão que sentiu nas horas anteriores ao anúncio oficial. “Eu não sou uma pessoa ansiosa, mas hoje comecei a pensar nisso de verdade”, disse. Em outro momento, ele afirmou que a recuperação exigiu força mental. “Foi muito doloroso. Eu me machuquei de novo e tive que me levantar outra vez. Depois vinha outra lesão, mais dor, e eu precisava me levantar novamente”.

Durante o vídeo, Neymar acompanha ao lado de amigos e familiares o anúncio dos convocados. Quando Carlo Ancelotti finalmente pronuncia “Neymar Junior, Santos”, o jogador se emociona profundamente e começa a chorar, sendo abraçado pelas pessoas presentes.

A reação do atacante foi marcada por agradecimentos à família, aos amigos e aos torcedores brasileiros. “Eu acho difícil não se emocionar com tudo o que passamos e com tudo o que me viram passar até chegar neste momento”, afirmou.

O jogador também destacou o apoio popular recebido durante sua recuperação e durante o período de expectativa pela convocação. “Quero agradecer a cada brasileiro que me apoiou, torceu por mim e pediu para que eu estivesse na lista. Sentir o amor da torcida foi algo muito especial”, declarou.

Ao comentar a nova oportunidade de disputar um Mundial com a seleção brasileira, Neymar prometeu dedicação total na busca pelo hexacampeonato. “Nós temos outra Copa do Mundo pela frente e vamos dar a nossa alma para trazer a taça de volta ao Brasil”, disse.

O vídeo ainda mostra momentos anteriores à convocação, incluindo a presença de Neymar em uma partida do Santos contra o Coritiba, na Neo Química Arena, em São Paulo. O atacante falou sobre sua condição física após o jogo e demonstrou confiança em sua recuperação. “Fisicamente eu me sinto muito bem. Estou melhorando a cada jogo”, afirmou.

Em outro trecho, Neymar minimizou especulações sobre uma camisa que usava, presente recebida de Romeo Beckham, filho de David Beckham. “Não era para mandar nenhuma mensagem. Todo mundo estava esperando a lista de amanhã, então pensei: por que não usar?”, comentou.

Mesmo reconhecendo o desejo de estar entre os convocados, Neymar afirmou que aceitaria qualquer decisão da comissão técnica. “Se eu não estivesse lá, seria apenas mais um torcedor apoiando o Brasil na Copa do Mundo”, disse.

Ao final do vídeo, já mais tranquilo após a convocação, o jogador celebrou o retorno à seleção brasileira e pediu apoio da torcida rumo ao sexto título mundial. “Agora é hora de apoiar o Brasil e torcer pela sexta estrela. Vamos juntos em busca desse título”, concluiu.