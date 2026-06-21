Cabo Verde resiste ao Uruguai e arranca empate histórico na Copa do Mundo

247 – Cabo Verde voltou a surpreender na Copa do Mundo de 2026 ao empatar por 2 a 2 com o Uruguai neste domingo (21), no Miami Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, pela segunda rodada do Grupo H. Estreante em Mundiais, a seleção africana encarou de igual para igual uma das camisas mais tradicionais do futebol sul-americano e conquistou mais um resultado expressivo no torneio.

As informações são da Reuters, em reportagem de Rohith Nair, publicada em Miami. Depois de estrear com um empate por 0 a 0 contra a Espanha, Cabo Verde voltou a demonstrar organização, coragem e competitividade diante de um adversário historicamente mais poderoso.

Cabo Verde abre o placar com gol histórico

O primeiro grande momento da partida veio aos 21 minutos do primeiro tempo. Telmo Arcanjo fez uma arrancada em velocidade e sofreu falta, criando a oportunidade para Cabo Verde levar perigo em bola parada. Kevin Pina assumiu a cobrança e acertou um chute rasteiro de longa distância, a 31 metros do gol, para marcar o primeiro gol da história de Cabo Verde em Copas do Mundo.

O lance teve peso histórico para a seleção africana, que disputa sua primeira edição do Mundial. O gol confirmou a boa impressão deixada pela equipe na estreia e mostrou que o empate contra a Espanha não havia sido um resultado isolado.

Uruguai reage antes do intervalo

Apesar do impacto inicial, o Uruguai conseguiu reagir ainda no primeiro tempo. Maxi Araujo aproveitou um rebote e empatou a partida de cabeça, recolocando os sul-americanos no jogo.

Pouco depois, o próprio Araujo voltou a ser decisivo. Também de cabeça, ele deu a assistência para Agustín Canobbio virar o placar para 2 a 1 antes do intervalo. A reação uruguaia parecia indicar que a experiência e a tradição da equipe poderiam pesar contra os estreantes cabo-verdianos.

O Uruguai foi para o intervalo em vantagem, depois de transformar um início difícil em virada. Mas Cabo Verde ainda teria força para reagir na segunda etapa.

Helio Varela aproveita erro e garante o empate

No segundo tempo, Cabo Verde encontrou o empate em uma jogada de oportunismo. Helio Varela, que havia acabado de entrar em campo, precisou de apenas dois minutos para balançar a rede.

O atacante aproveitou um recuo errado de Mathías Olivera em uma região indefinida do campo, atraiu o goleiro para fora da meta e finalizou para o gol vazio, igualando o placar em 2 a 2.

O gol manteve viva a campanha surpreendente de Cabo Verde e aumentou a tensão em um jogo marcado por transições rápidas, intensidade e chances para os dois lados.

Grupo H segue aberto antes da última rodada

Com o resultado, Uruguai e Cabo Verde chegaram a dois pontos cada no Grupo H. A Espanha lidera a chave com quatro pontos antes da rodada final.

O empate deixa a definição do grupo em aberto e confirma Cabo Verde como uma das histórias mais marcantes deste início de Copa do Mundo. Mesmo sem a tradição dos rivais, a seleção africana mostrou capacidade para competir em alto nível contra seleções de peso.

Para o Uruguai, o resultado representa um alerta. A equipe conseguiu virar o jogo ainda no primeiro tempo, mas não sustentou a vantagem e perdeu a oportunidade de se aproximar da classificação com mais tranquilidade.

Cabo Verde, por sua vez, chega à última rodada ainda com chances e com dois resultados de grande repercussão: um empate sem gols contra a Espanha e um 2 a 2 contra o Uruguai. Para uma seleção estreante, a campanha já representa um feito histórico no futebol mundial.