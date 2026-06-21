Espanha goleia Arábia Saudita por 4 a 0, e Yamal marca seu primeiro gol em Copas

247 - A Espanha deu uma resposta convincente após a estreia sem gols na Copa do Mundo de 2026 e goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 neste domingo (21), em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo H. O destaque da partida foi o jovem atacante Lamine Yamal, que marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo e comandou a reação da seleção espanhola.

A vitória recoloca a Espanha entre os favoritos ao avanço na competição e a leva à liderança provisória da chave, com quatro pontos conquistados em duas partidas.

Depois do empate por 0 a 0 diante de Cabo Verde na rodada de abertura, a equipe comandada por Luis de la Fuente entrou em campo pressionada por uma atuação mais convincente. A resposta veio rapidamente. Logo aos 10 minutos de jogo, Yamal abriu o placar e entrou para a história do Mundial ao marcar seu primeiro gol no torneio.

A vantagem espanhola aumentou ainda na primeira etapa. Mikel Oyarzabal viveu tarde inspirada e marcou duas vezes em sequência, ampliando o domínio da Roja sobre os sauditas. Com o placar confortável, a Espanha controlou as ações e praticamente definiu o resultado antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, a seleção europeia manteve a superioridade. O quarto gol surgiu após um lance que terminou com gol contra do defensor saudita Hassan Altambakti, fechando a goleada em 4 a 0. A Espanha ainda chegou a balançar as redes uma quinta vez com Ferran Torres, mas o lance foi invalidado após revisão do VAR.

Além do resultado expressivo, a partida marcou a afirmação de Yamal no maior palco do futebol mundial. O atacante, considerado uma das principais promessas do futebol europeu, foi um dos nomes mais influentes do confronto e ajudou a equipe espanhola a recuperar a confiança após a estreia decepcionante.

Com a vitória, a Espanha chegou aos quatro pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo H. Já a Arábia Saudita permaneceu com um ponto e passa a depender de um bom resultado na última rodada para manter viva a esperança de classificação às oitavas de final.