Japão goleia Tunísia por 4 a 0 no milésimo jogo da história das Copas

247 – O Japão fez história neste sábado ao golear a Tunísia por 4 a 0, em Monterrey, no México, no jogo de número 1.000 da história das Copas do Mundo. A seleção japonesa dominou a partida pelo Grupo F desde os primeiros minutos, contou com grande atuação de Ayase Ueda, autor de dois gols, e confirmou a eliminação da equipe africana do Mundial de 2026.

As informações são da Reuters. A equipe comandada por Hajime Moriyasu, que havia empatado por 2 a 2 com a Holanda na estreia, chegou a quatro pontos no grupo e igualou os holandeses na classificação. Já a Tunísia, derrotada por 5 a 1 pela Suécia na primeira rodada, tornou-se a terceira seleção eliminada do torneio, depois de Haiti e Turquia.

Japão começa em ritmo forte e abre vantagem cedo

O Japão não deu tempo para a Tunísia se organizar. Logo aos quatro minutos, uma jogada coletiva em velocidade desmontou a defesa adversária. Keito Nakamura recebeu pela esquerda e cruzou para trás, encontrando Daichi Kamada, que finalizou para abrir o placar.

A intensidade japonesa marcou todo o primeiro tempo. Com pressão alta, movimentação constante e domínio da posse de bola, a seleção asiática impediu a Tunísia de construir jogadas e obrigou os defensores africanos a atuarem sob pressão permanente.

Aos 11 minutos, o Japão quase ampliou em mais uma descida pelo lado direito. Dylan Bronn conseguiu afastar um cruzamento rasteiro que buscava Kamada. Na sequência, após cobrança de escanteio, o goleiro Aymen Dahmen fez grande defesa, e a tecnologia da linha do gol confirmou que a bola não havia entrado.

Ueda brilha e amplia o domínio japonês

A superioridade japonesa se transformou novamente em gol aos 31 minutos. Ayase Ueda avançou em direção à entrada da área, aproveitou o recuo da defesa tunisiana e acertou um chute rasteiro no canto, sem chances para Dahmen.

A Tunísia, agora sob o comando do técnico Hervé Renard, não conseguiu reagir. A equipe teve dificuldades para lidar com o calor de Monterrey, com a velocidade dos japoneses e com a pressão constante sobre sua saída de bola.

O Japão manteve o controle da partida e voltou para o segundo tempo sem diminuir o ritmo. A seleção asiática seguiu explorando os espaços e encontrando brechas em uma defesa tunisiana cada vez mais exposta.

Ito marca o terceiro e Ueda fecha a goleada

Aos 24 minutos da etapa final, o Japão praticamente definiu o resultado. Kamada encontrou um passe preciso que abriu a defesa da Tunísia, e Junya Ito arrancou livre para finalizar rasteiro, superando Dahmen e fazendo 3 a 0.

Seis minutos antes do fim, Ueda completou sua grande atuação. Após lançamento de Kaishu Sano para o segundo pau, o atacante subiu bem e cabeceou com precisão no ângulo, marcando um belo gol e fechando a goleada por 4 a 0.

Com o resultado, o Japão se tornou a primeira seleção asiática a marcar quatro gols em uma partida de Copa do Mundo, reforçando sua condição de uma das equipes mais competitivas do torneio.

Tunísia se despede e Japão mira classificação

A derrota confirmou a eliminação precoce da Tunísia, que sofreu nove gols em duas partidas. A equipe africana deixa a Copa com desempenho defensivo frágil e pouca capacidade de reação diante de adversários mais organizados.

O Japão, por sua vez, chega fortalecido à sequência do Grupo F. Depois do empate contra a Holanda e da goleada sobre a Tunísia, a equipe de Hajime Moriyasu mostra consistência, velocidade e poder ofensivo para buscar a classificação à próxima fase.

A Holanda também soma quatro pontos, após golear a Suécia por 5 a 1. A definição das vagas do grupo ficará para a rodada final, com o Japão em posição favorável e embalado por uma vitória histórica no milésimo jogo das Copas.