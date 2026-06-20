Holanda goleia Suécia por 5 a 1 e assume a liderança do grupo F da Copa do Mundo

247 – A Holanda demonstrou força na Copa do Mundo de 2026 ao golear a Suécia por 5 a 1, neste sábado (20), em Houston, pela segunda rodada do grupo F. Com dois gols de Brobbey, dois de Gakpo e um de Summerville, a seleção holandesa superou os suecos com autoridade e assumiu a liderança da chave.

As informações são da Agência Brasil. O resultado deixou a Holanda com quatro pontos, ultrapassando a própria Suécia, que permanece com três. Tunísia e Japão completam o grupo, cuja definição ficará para a terceira e última rodada.

Holanda constrói vantagem logo no início

A seleção holandesa, que havia estreado com empate contra o Japão, começou a partida em ritmo intenso e praticamente decidiu o jogo nos primeiros minutos. Brobbey marcou duas vezes em apenas 17 minutos, dando tranquilidade à equipe.

O primeiro gol saiu aos cinco minutos. Após jogada pela esquerda, Gakpo cruzou para Brobbey completar para as redes. Pouco depois, a jogada veio pelo lado oposto, e um leve desvio do atacante foi suficiente para ampliar o placar.

A Suécia chegou a balançar as redes ainda no primeiro tempo, com Lagerbielke, de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento do zagueiro sueco.

Gakpo brilha no segundo tempo

Na etapa final, a Holanda repetiu o roteiro do início do jogo e voltou a marcar cedo. Aos dois minutos, Dumfries avançou pela direita e encontrou Gakpo na segunda trave. O atacante apenas completou para fazer o terceiro.

Seis minutos depois, Gakpo voltou a marcar. A jogada começou com uma roubada de bola ainda no campo de defesa holandês. O atacante recebeu pela esquerda e finalizou para estufar as redes, ampliando a vantagem para 4 a 0.

A Suécia conseguiu diminuir aos 13 minutos, quando Elanga recebeu lançamento e chutou cruzado para superar o goleiro Verbruggen. O gol, no entanto, não mudou o domínio holandês na partida.

Memphis participa e Holanda fecha goleada

Nos minutos finais, a Holanda ainda marcou o quinto gol. Aos 42 minutos, Memphis Depay, jogador do Corinthians, deu o passe para Summerville finalizar sem chances para Nordfeldt e fechar a goleada em 5 a 1.

O resultado embaralhou a disputa no grupo F e colocou a seleção holandesa em posição favorável antes da rodada decisiva. A Suécia, que entrou em campo com a chance de se consolidar na liderança, terá agora de buscar a recuperação para seguir viva na competição.

Rodada final pode definir possível adversário do Brasil

A terceira rodada definirá o destino das duas seleções. Pelo cruzamento da Copa do Mundo, equipes dos grupos C e F podem se enfrentar na fase de 16 avos de final, o que abre a possibilidade de Holanda ou Suécia aparecerem no caminho do Brasil.

Na quinta-feira (25), a Holanda enfrenta a Tunísia em Kansas. No mesmo dia, a Suécia mede forças com o Japão em Dallas. Os confrontos serão decisivos para definir a classificação final do grupo F e os cruzamentos da próxima fase.