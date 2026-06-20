CazéTV bate recorde mundial no YouTube com vitória do Brasil sobre o Haiti na Copa

247 – A CazéTV alcançou um feito histórico nesta sexta-feira ao bater o recorde mundial de audiência ao vivo no YouTube durante a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, pela Copa do Mundo. A transmissão chegou a 16,1 milhões de espectadores simultâneos, consolidando o canal como um dos principais fenômenos da mídia esportiva digital.

A informação foi publicada originalmente pelo Estadão, que destacou que a nova marca superou o recorde anterior, também pertencente à CazéTV, de 12,7 milhões de espectadores ao vivo. Esse número havia sido registrado no jogo anterior da seleção brasileira, no empate por 1 a 1 contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Recorde reforça força da CazéTV no esporte digital

O resultado de audiência confirma a força da CazéTV como uma das maiores plataformas de transmissão esportiva do mundo no ambiente digital. O canal, comandado por Casimiro Miguel e sua equipe, vem acumulando recordes em grandes eventos internacionais e ampliando sua presença em competições de enorme apelo popular.

Durante Brasil x Haiti, a CazéTV registrou pico de 16,1 milhões de espectadores ao vivo no YouTube, número que coloca a transmissão no topo da história da plataforma em eventos esportivos. A marca anterior, de 12,7 milhões, já havia impressionado o mercado e também havia sido obtida em uma partida da seleção brasileira nesta Copa.

A terceira maior audiência da CazéTV também ocorreu em um jogo de grande apelo internacional: o confronto entre Flamengo e Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes da FIFA, em 2025, quando o canal chegou a 5,6 milhões de transmissões ao vivo.

Brasil vence o Haiti e lidera o grupo

Dentro de campo, a seleção brasileira venceu o Haiti por 3 a 0 e deu um passo importante na fase de grupos da Copa do Mundo. O resultado deixou o Brasil na liderança do Grupo A, com quatro pontos, empatado com o Marrocos, mas à frente pelo saldo de gols.

A Escócia aparece em terceiro lugar, com três pontos, enquanto o Haiti ainda não pontuou na competição. A vitória brasileira ganhou ainda mais repercussão pelo impacto digital da transmissão, que movimentou milhões de torcedores simultaneamente no YouTube.

Jogo teve transmissão em múltiplas plataformas

Além da CazéTV, a partida entre Brasil e Haiti foi exibida por diversas emissoras e plataformas. A transmissão esteve disponível na TV Globo e no SBT, ambas em TV aberta, além de SporTV na TV fechada, NSports, GE TV e Disney+, este último em parceria com a própria CazéTV.

Mesmo com ampla distribuição em diferentes canais, a audiência digital da CazéTV atingiu um patamar inédito. O desempenho mostra a mudança no comportamento do público, especialmente entre torcedores que acompanham grandes eventos esportivos por plataformas digitais, redes sociais e serviços de streaming.

Próximo desafio será contra a Escócia

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, dia 24, para enfrentar a Escócia, às 19h, no horário de Brasília. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

O confronto será decisivo para a seleção brasileira consolidar sua liderança no grupo e avançar com maior segurança na Copa do Mundo. Depois da vitória sobre o Haiti e do recorde histórico de audiência da CazéTV, a expectativa é de nova grande mobilização dos torcedores brasileiros nas plataformas digitais.