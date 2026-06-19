Brasil vence o Haiti por 3 a 0 e assume liderança do grupo C da Copa
Seleção confirma favoritismo na Filadélfia, chega à primeira vitória no Grupo C e mantém domínio histórico sobre os haitianos
247 - O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Com dois gols de Matheus Cunha e outro de Vini Jr., a seleção comandada por Carlo Ancelotti construiu o resultado ainda no primeiro tempo e encaminhou uma atuação segura nos Estados Unidos.
Depois das reclamações feitas por jogadores brasileiros sobre o gramado na estreia, em Nova Jersey, o campo da Filadélfia apresentou melhores condições em relação ao MetLife Stadium. Antes do início da partida, o gramado foi bastante irrigado, em contraste com as críticas anteriores de que o campo estava seco.
A vitória brasileira começou a ser desenhada aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Matheus Cunha abriu o placar. A escolha de Ancelotti para o setor ofensivo funcionou, e o atacante voltou a balançar as redes aos 35 minutos, ampliando a vantagem da seleção.
Ainda antes do intervalo, Vini Jr. confirmou o bom momento e marcou o terceiro gol brasileiro, aos 47 minutos. O lance consolidou a superioridade da equipe no primeiro tempo e deu ao Brasil margem confortável para administrar a etapa final.
Ancelotti iniciou a partida com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Raphinha. Ao longo do jogo, o treinador promoveu as entradas de Éderson, Gabriel Martinelli, Danilo Santos, Endrick e Rayan.
O Haiti, dirigido por Sébastien Migné, foi a campo com Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Delcroix e Experience; Duverne, Jean Jacques, Casimir, Bellegarde e Providence; Pierrot. A equipe haitiana recebeu três cartões amarelos, com Arcus, Pierrot e Jean Jacques advertidos. Pelo lado brasileiro, Douglas Santos levou cartão amarelo.
A arbitragem foi do espanhol Alejandro Hernández, auxiliado por Jose Enrique Naranjo e Diego Sánchez. O VAR ficou sob responsabilidade de Carlos del Cerro Grande, também da Espanha. Não houve expulsões na partida.
Com o resultado, o Brasil confirma uma resposta forte na segunda rodada do Grupo C e ganha confiança para a sequência da Copa do Mundo. A atuação ofensiva, marcada pela eficiência de Matheus Cunha e pela participação decisiva de Vini Jr., reforça a leitura de que a seleção encontrou soluções importantes sob o comando de Ancelotti.