Marrocos bate a Escócia com gol relâmpago na Copa
Saibari marca no primeiro minuto, seleção marroquina controla o jogo em Boston e vence por 1 a 0 na segunda rodada do Grupo C
247 - O Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0 nesta sexta-feira (19), no Gillette Stadium, em Boston, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O gol decisivo saiu logo no primeiro minuto, quando Saibari aproveitou lançamento de Brahim Díaz, avançou pela direita e finalizou com força para superar o goleiro Gunn.
Com o resultado, a seleção marroquina somou três pontos em uma partida marcada por início fulminante, superioridade técnica durante boa parte do confronto e resistência defensiva nos minutos finais.
O lance que definiu o jogo aconteceu antes mesmo de a Escócia conseguir se organizar em campo. Brahim Díaz acionou Saibari na ponta direita, e o atacante dominou com liberdade. Ele chegou a observar a movimentação na área, como se fosse cruzar, mas optou pela finalização direta. O chute saiu forte, no centro do gol, e abriu o placar para o Marrocos.
Depois do gol, a equipe marroquina seguiu mais confortável na partida. Com velocidade pelos lados e contra-ataques rápidos, criou as melhores oportunidades, enquanto a Escócia tentou reagir com bolas longas, cruzamentos e jogadas aéreas. A seleção escocesa encontrou dificuldades para construir pelo chão e pouco ameaçou a defesa adversária na primeira etapa.
A melhor chance de ampliar veio aos 36 minutos. Saibari puxou contra-ataque pelo lado direito e encontrou El Khannouss livre na esquerda. O atacante recebeu em ótima condição, de frente para o gol, mas errou o tempo da finalização. A bola bateu em seu tornozelo e subiu demais, desperdiçando grande oportunidade para o Marrocos aumentar a vantagem.
No segundo tempo, o jogo ganhou tensão em lances físicos. Nos primeiros dez minutos após o intervalo, McGinn e El Aynaoui protagonizaram disputas intensas. Em uma delas, o escocês entrou na área e caiu após choque com o meia marroquino, mas o árbitro uzbeque Ilgiz Tantashev mandou o lance seguir e assinalou tiro de meta.
Pouco depois, em escanteio para o Marrocos, McGinn e El Aynaoui voltaram a se envolver em disputa dentro da área. Os dois puxaram as camisas um do outro, e o uniforme do jogador marroquino ficou rasgado, obrigando-o a fazer a troca. Na cobrança de Hakimi, El Khannouss cabeceou com firmeza, mas Gunn fez a defesa e evitou o segundo gol.
Com a vantagem no placar, o Marrocos passou a administrar a posse de bola e a controlar o ritmo. A Escócia, comandada por Steve Clarke, fez mudanças em busca do empate e cresceu nos minutos finais, mas não conseguiu romper a organização defensiva marroquina.
A seleção africana sustentou o 1 a 0 até o apito final e confirmou uma vitória construída no primeiro minuto de jogo. Saibari, autor do gol mais rápido desta Copa do Mundo até aqui, foi o nome central da partida.
Ficha técnica
Escócia 0 x 1 Marrocos.
Competição: Copa do Mundo de 2026, segunda rodada do Grupo C.
Data: sexta-feira (19).
Local: Gillette Stadium, Boston, Estados Unidos.
Horário: 19h, de Brasília.
Árbitro: Ilgiz Tantashev, do Uzbequistão.
VAR: Armando Villarreal, dos Estados Unidos.
Assistente 1: Andrey Tsapenko, do Uzbequistão.
Assistente 2: Timur Gaynullin, do Uzbequistão.
Cartões amarelos: Diop, do Marrocos; Robertson, da Escócia.
Gol: Saibari, do Marrocos, a 1 minuto do primeiro tempo.