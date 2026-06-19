Ancelotti muda o Brasil e escala Danilo e Matheus Cunha contra o Haiti
Técnico altera a seleção após empate com Marrocos e mantém Paquetá no meio-campo para a segunda rodada da Copa do Mundo
247 - O técnico Carlo Ancelotti fez duas mudanças na seleção brasileira para o confronto contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo. Após o empate em 1 a 1 com o Marrocos, o treinador optou pelas entradas de Danilo e Matheus Cunha, mantendo Lucas Paquetá entre os titulares no meio-campo.
A escalação escolhida por Ancelotti tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Raphinha e Matheus Cunha. As alterações ocorrem nas vagas de Ibañez e Igor Thiago, que haviam iniciado a partida anterior.
As mudanças indicam a tentativa de Ancelotti de ajustar a equipe sem modificar a estrutura principal. O treinador manteve o desenho tático utilizado na estreia, apesar de ter feito diferentes testes ao longo da semana. A formação definitiva permaneceu indefinida até momentos antes da partida.
Danilo volta ao time como uma das lideranças do elenco e um nome de confiança do treinador italiano. Já Matheus Cunha ganha espaço no ataque depois de ter sido um dos jogadores mais acionados por Ancelotti durante o ciclo de preparação da seleção.
Ibañez e Igor Thiago, titulares contra o Marrocos, perderam espaço após a atuação na estreia. A partida diante dos marroquinos foi considerada frustrante pelo resultado e pelo desempenho coletivo, embora Vini Jr. tenha se destacado individualmente no empate.
Ao longo dos últimos dias, Ancelotti chegou a testar alternativas que poderiam indicar o retorno ao esquema com quatro jogadores mais ofensivos. Luiz Henrique e Rayan treinaram entre os titulares em algumas atividades, mas acabaram fora da formação inicial.
Com Paquetá mantido no meio-campo, o Brasil preserva uma configuração com três jogadores no setor central, ao lado de Casemiro e Bruno Guimarães. A ideia é dar mais equilíbrio à equipe em uma partida na qual a seleção busca sua primeira vitória na Copa do Mundo.
O duelo contra o Haiti passa a ter peso adicional para o Brasil depois do tropeço na rodada de abertura. A equipe entra em campo pressionada a reagir e a encaminhar uma situação mais confortável na fase de grupos.