Parreira apresenta melhora, mas permanece internado na UTI

247 - O ex-treinador da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou melhora no quadro de inflamação pulmonar, mas continua internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com boletim médico divulgado pela unidade de saúde, Parreira ainda necessita de cuidados intensivos, permanece com suporte de aparelhos para respiração e não tem previsão de alta hospitalar.

O treinador convive há vários anos com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. A doença foi tornada pública por ele em 2022 e, desde então, o ex-comandante da Seleção Brasileira passou por diferentes etapas de tratamento.

O linfoma de Hodgkin é caracterizado por alterações em células do sistema imunológico, que passam a se multiplicar de forma descontrolada. O câncer costuma surgir inicialmente nos linfonodos do pescoço ou do tórax e pode atingir outras regiões do organismo caso não seja tratado adequadamente.

Trajetória no futebol

Parreira construiu uma longa trajetória no futebol brasileiro e internacional. Sob seu comando, a Seleção Brasileira conquistou a Copa do Mundo de 1994, disputada nos Estados Unidos, encerrando um período de 24 anos sem títulos mundiais para o país.

Ao longo da carreira, participou de seis edições da Copa do Mundo como treinador e também integrou comissões técnicas em outros torneios. Além da Seleção Brasileira, comandou equipes e seleções em diferentes países, incluindo Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul.