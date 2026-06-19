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      Argélia apresenta reclamação à Fifa sobre arbitragem na derrota para Argentina

      Seleção argelina questiona lance envolvendo Messi no primeiro tempo e cobra análise da comissão de arbitragem

      Lionel Mesi durante partida entre Argentina e Argélia pela Copa do Mundo de 2026 - 16 de junho de 2026 (Foto: Siphiwe Sibeko)
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      ATLANTA, 19 Jun (Reuters) - A Argélia apresentou uma reclamação sobre a suposta má arbitragem durante a derrota por 3 x 0 para a Argentina na Copa do Mundo nesta semana, uma fonte com conhecimento direto do assunto informou à Reuters nesta sexta-feira.

      A Argélia enviou uma carta à comissão de arbitragem da Fifa, com referência específica ao incidente ocorrido no primeiro tempo, quando o argentino Lionel Messi pisou na panturrilha do capitão argelino Aissa Mandi.

      Os torcedores da Argélia clamaram pela expulsão de Messi, mas o atacante não foi punido e acabou marcando três gols.

      A partida em Kansas City foi apitada pelo polonês Szymon Marciniak, que apitou a final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, na qual a Argentina venceu a França nos pênaltis.

      (Por Mark Gleeson, em Atlanta; Reportagem adicional de Julien Pretot, em Nova York)

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