Argélia apresenta reclamação à Fifa sobre arbitragem na derrota para Argentina

ATLANTA, 19 Jun (Reuters) - A Argélia apresentou uma reclamação sobre a suposta má arbitragem durante a derrota por 3 x 0 para a Argentina na Copa do Mundo nesta semana, uma fonte com conhecimento direto do assunto informou à Reuters nesta sexta-feira.

A Argélia enviou uma carta à comissão de arbitragem da Fifa, com referência específica ao incidente ocorrido no primeiro tempo, quando o argentino Lionel Messi pisou na panturrilha do capitão argelino Aissa Mandi.

Os torcedores da Argélia clamaram pela expulsão de Messi, mas o atacante não foi punido e acabou marcando três gols.

A partida em Kansas City foi apitada pelo polonês Szymon Marciniak, que apitou a final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, na qual a Argentina venceu a França nos pênaltis.

(Por Mark Gleeson, em Atlanta; Reportagem adicional de Julien Pretot, em Nova York)