Estados Unidos e Austrália se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D

247 - Estados Unidos e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 16h, no Estádio de Seattle, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. As duas equipes chegam ao confronto após vencerem seus compromissos de estreia e buscam assumir a liderança isolada da chave. As informações são da CNN Brasil.

Na primeira rodada, a seleção dos Estados Unidos goleou o Paraguai por 4 a 1 e assumiu a ponta do grupo graças ao saldo de gols. A Austrália também estreou com vitória ao superar a Turquia por 2 a 0, resultado que a colocou na segunda colocação da chave.

Escalações confirmadas

Os Estados Unidos devem iniciar a partida com Matt Freese; Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream e Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie e Malik Tillman; Ricardo Pepi e Folarin Balogun.

A Austrália vai a campo com Patrick Beach; Alessandro Circati, Jacob Italiano, Jordan Bos, Harry Souttar e Cameron Burgess; Aiden O'Neill e Paul Okon-Engstler; Mathew Leckie, Mohamed Toure e Nishan Velupillay.

Ficha técnica

Data: sexta-feira (19)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Seattle, nos Estados Unidos

Competição: Copa do Mundo de 2026

Fase: segunda rodada do Grupo D