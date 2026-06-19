O dia na Copa: Brasil enfrenta Haiti em rodada com EUA e Marrocos

247 - A Copa do Mundo terá uma sexta-feira (19) de confrontos importantes na fase de grupos, com o Brasil em campo contra o Haiti, na Filadélfia, pelo Grupo C. A rodada também reserva Escócia x Marrocos, em Boston, Turquia x Paraguai, na região da Baía de São Francisco, e Estados Unidos x Austrália, em Seattle.

A programação coloca em destaque dois grupos que começam a definir caminhos importantes na competição: o Grupo C, com Brasil, Haiti, Escócia e Marrocos, e o Grupo D, com Turquia, Paraguai, Estados Unidos e Austrália.

O jogo do Brasil contra o Haiti concentra boa parte da atenção da rodada. A seleção brasileira chega ao compromisso com a responsabilidade histórica de uma equipe cinco vezes campeã mundial e com a missão de confirmar favoritismo diante de um adversário que busca se afirmar no torneio. Para o Haiti, o duelo representa uma oportunidade de competir em alto nível diante de uma das camisas mais tradicionais do futebol mundial.

A partida também tem peso direto na disputa do Grupo C. Em uma chave que reúne o Brasil e o Marrocos, semifinalista da Copa de 2022, cada ponto pode ter impacto relevante na definição das vagas para a próxima fase. A presença da Escócia adiciona competitividade ao grupo, especialmente após o início positivo da equipe europeia na competição.

No mesmo grupo, Escócia e Marrocos fazem um duelo de forte apelo competitivo em Boston. A seleção escocesa tenta dar sequência ao bom momento e se aproximar de uma classificação histórica, enquanto os marroquinos buscam confirmar a consistência que os colocou entre as seleções mais respeitadas do futebol internacional nos últimos anos.

O confronto entre escoceses e marroquinos tende a ser um dos mais equilibrados do dia. A Escócia tem um perfil físico, intensidade no meio-campo e forte mobilização de sua torcida, enquanto Marrocos combina velocidade, organização e experiência acumulada em competições recentes. O resultado pode redesenhar a briga pelas primeiras posições do Grupo C.

Pelo Grupo D, Turquia e Paraguai se enfrentam na região da Baía de São Francisco. O jogo coloca frente a frente duas seleções de estilos distintos, mas com ambições semelhantes na chave. Os turcos tentam impor ritmo técnico e presença ofensiva, enquanto os paraguaios apostam em competitividade, marcação e experiência em jogos de tensão.

A rodada será encerrada com Estados Unidos x Austrália, em Seattle. Para os norte-americanos, anfitriões do torneio ao lado de México e Canadá, o jogo tem valor esportivo e simbólico. A seleção dos Estados Unidos entra pressionada pela expectativa doméstica e pela necessidade de transformar o apoio da torcida em desempenho.

A Austrália, por sua vez, chega ao confronto com a característica de uma equipe disciplinada e fisicamente forte. O duelo promete intensidade, especialmente pela capacidade australiana de competir em transições rápidas e pela necessidade dos Estados Unidos de controlar o jogo diante de seu público.

Com quatro partidas distribuídas entre os Grupos C e D, a sexta-feira (19) pode ser decisiva para separar favoritos, candidatos à classificação e seleções que precisarão reagir na sequência da fase de grupos. Para o Brasil, o compromisso contra o Haiti é o ponto central do dia e uma chance de consolidar posição na chave.