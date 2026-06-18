Jogador do Canadá quebra a perna em lance forte contra o Catar na Copa

247 - O volante Koné, da seleção do Canadá, sofreu uma grave lesão na partida contra o Catar, nesta quinta-feira (18), pela Copa do Mundo de 2026, em Vancouver. O jogador quebrou a perna esquerda após receber uma entrada forte no início do segundo tempo.

O lance ocorreu aos cinco minutos da etapa final, quando Koné, camisa 8 da equipe canadense, foi atingido por Madibo em uma disputa que provocou reação imediata dentro de campo.

A gravidade da cena gerou comoção entre atletas das duas seleções. Jogadores de Canadá e Catar demonstraram choque ao perceberem a extensão da lesão, levando as mãos à cabeça enquanto o atendimento médico era iniciado no gramado.

O estádio em Vancouver ficou em silêncio durante a assistência ao jogador. Koné recebeu os primeiros cuidados ainda dentro de campo e precisou deixar a partida após o lance.

A lesão causou forte impacto entre companheiros de equipe, adversários e torcedores presentes ao jogo, marcando uma das cenas mais fortes da Copa do Mundo de 2026 até o momento.