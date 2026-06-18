Endrick será titular contra o Haiti? Confira o que os treinamentos de Ancelotti entregam

247 A presença de Endrick entre os titulares da Seleção Brasileira contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), ainda não está confirmada, mas os treinos comandados por Carlo Ancelotti nos dias que antecedem a segunda rodada da Copa do Mundo indicam que o atacante ganhou espaço na disputa por uma vaga no ataque.

A principal leitura deixada pelas atividades em Nova Jersey é que Ancelotti prepara mudanças em relação ao time que empatou por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, mas sem entregar publicamente a escalação. Endrick apareceu em testes, alternou funções no setor ofensivo e recebeu elogios internos, enquanto outros nomes, como Igor Thiago, Matheus Cunha, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli, também foram observados.

O treino de quarta-feira (17) foi o que mais alimentou o debate sobre a possível titularidade do atacante de 19 anos. Endrick participou de parte da atividade entre os titulares e foi avaliado pela comissão técnica na função de centroavante, alternando minutos com Igor Thiago e Matheus Cunha. A movimentação indicou que Ancelotti ainda não fechou a escolha para o comando do ataque.

No mesmo período de preparação, porém, outros esboços apontaram em direção diferente. A formação observada em parte do treino teve Danilo, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos na defesa; Fabinho e Bruno Guimarães no meio-campo; e Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Vini Jr. e Igor Thiago no setor ofensivo. Se essa estrutura for mantida, Endrick começará novamente no banco.

Mistério no último treino

Nesta quinta-feira (18), véspera da partida, Ancelotti comandou o último treino da Seleção no CT de Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey. Apenas os 15 minutos iniciais foram abertos à imprensa, período dedicado basicamente ao aquecimento e sem sinais claros sobre a escalação que será utilizada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Apesar do mistério, a tendência é de alterações no time. O desempenho contra Marrocos foi considerado abaixo do esperado, especialmente pela dificuldade de transformar posse de bola em chances mais claras. A comissão técnica busca uma equipe mais agressiva e equilibrada, capaz de reduzir os riscos na primeira fase do Mundial.

Ancelotti não costuma repetir escalações. Desde que assumiu a Seleção, o treinador não repetiu o time titular em 13 partidas, característica também vista em sua passagem pelo Real Madrid. Esse histórico reforça a possibilidade de mudanças contra o Haiti, mas não garante que Endrick seja uma delas desde o início.

A disputa no ataque

A questão central é o perfil desejado por Ancelotti. Endrick oferece potência, velocidade, finalização e capacidade de decidir em espaços curtos. Ao mesmo tempo, o treinador busca uma equipe mais disciplinada taticamente, com equilíbrio entre pressão, recomposição e presença ofensiva.

O atacante vem chamando atenção nos treinos e conta com apoio dentro do elenco. A avaliação, no entanto, não elimina a concorrência. Igor Thiago foi novamente testado, Matheus Cunha aparece em projeções de escalação e Luiz Henrique ganhou força como alternativa para aumentar a intensidade pelos lados.

Matheus Cunha também aparece como possível titular no comando do ataque, em uma escalação com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Fabinho e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior; e Matheus Cunha. Essa projeção reforça que Endrick segue no radar, mas ainda não aparece como nome consolidado para iniciar a partida.

Danilo elogia Endrick

A discussão sobre Endrick também chegou às entrevistas da Seleção. Danilo elogiou o jovem atacante e afirmou que ele terá papel importante no Mundial. As falas foram publicadas originalmente em espanhol e estão traduzidas para o português.

“Endrick é uma joia do futebol brasileiro, um jogador potente, decisivo, uma estrela, não se sabe por que as coisas acontecem. Queremos tê-lo por perto, hoje no treino ele fez um gol”, disse Danilo.

O lateral também procurou reduzir a pressão imediata sobre o jogador, mas deixou claro que o elenco vê Endrick como peça relevante para a campanha brasileira.

“É tudo o que queremos, e queremos que ele tenha o maior protagonismo. Tudo o que acontece não é por mim, Casemiro, Neymar... É a nossa última oportunidade, o Brasil seguirá com esse grupo. Faremos o que for necessário para que eles se sintam importantes. No último jogo ele não jogou por decisão do treinador, é um jogador que será importante. Diria que será muito importante para nós”, afirmou.

Ancelotti, por sua vez, evitou individualizar a análise após a estreia contra o Marrocos. Questionado sobre a ausência de Endrick, o treinador preferiu falar do desempenho coletivo.

“Não estou aqui para falar individualmente de um jogador, falo da equipe. A equipe no primeiro tempo não jogou bem, no segundo tempo foi melhor. Tivemos algumas oportunidades. Temos que acertar mais”, disse o técnico.