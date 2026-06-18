Entenda por que Neymar não viaja com a seleção para jogo contra o Haiti

247 - A seleção brasileira decidiu que Neymar não viajará para a Filadélfia, onde o Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30, pela segunda rodada da Copa do Mundo. O camisa 10 permanecerá no The Ridge, hotel da delegação em Nova Jersey, para seguir o planejamento de treinos e tratamento com a estrutura preparada para os jogadores.

As informações são de reportagem do UOL. A decisão representa uma mudança em relação ao procedimento adotado na estreia contra o Marrocos, quando Neymar acompanhou a delegação. Desta vez, a comissão avaliou que a permanência em Nova Jersey é mais adequada para preservar a rotina de recuperação e preparação do atacante.

O motivo central é a diferença de estrutura entre os locais. De acordo com a publicação, a Filadélfia não oferece instalações de treinamento e tratamento comparáveis às disponíveis no hotel da seleção em Nova Jersey. A programação da equipe na cidade será breve, com compromissos de mídia, descanso e deslocamento para o jogo.

Se acompanhasse o elenco, Neymar deixaria de realizar atividades na tarde desta quinta-feira (18) e durante toda a sexta-feira (19), justamente em um momento em que a comissão busca aproveitar a estrutura montada para manter o trabalho físico do jogador.

Neymar apareceu em campo pela primeira vez em um treino da seleção, mas ainda segue sob cuidados específicos. A opção por mantê-lo em Nova Jersey indica que a prioridade da comissão técnica é garantir continuidade ao processo de preparação do camisa 10 durante a Copa.

A seleção brasileira já está na Filadélfia para enfrentar o Haiti. O planejamento sobre Neymar seguirá condicionado à evolução nos treinamentos e ao acompanhamento físico definido pela equipe.