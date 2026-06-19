EUA batem Austrália e avançam no Grupo D da Copa
Seleção estadunidense faz 2 a 0 em Seattle, decide jogo no primeiro tempo e garante presença no mata-mata
247 - Os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0 nesta sexta-feira (19), no Lumen Field, em Seattle, e garantiram vaga no mata-mata da Copa do Mundo pelo Grupo D. A seleção estadunidense construiu o resultado ainda no primeiro tempo, com gols de Burgess, aos 10 minutos, e Freeman, aos 43.
Comandada por Mauricio Pochettino, a equipe dos Estados Unidos controlou a partida desde o início e foi eficiente para transformar sua superioridade em vantagem no placar. A Austrália, treinada por Tony Popovic, encontrou dificuldades para reagir e teve pouca presença ofensiva ao longo do confronto.
O primeiro gol saiu logo aos 10 minutos da etapa inicial. Burgess marcou para os Estados Unidos e abriu caminho para uma atuação segura dos donos da casa. Antes do intervalo, aos 43 minutos, Freeman ampliou e deixou a equipe estadunidense em situação confortável para administrar o jogo na segunda etapa.
A Austrália só conseguiu criar uma chance clara de perigo aos 16 minutos do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque, Irankunda recebeu lançamento em velocidade e acionou Volpato, que apareceu de trás para finalizar. O meio-campista do Sassuolo, porém, mandou por cima do gol defendido por Freese.
A partida também foi marcada por uma sequência de cartões amarelos. Bos, Circati, Souttar e Italiano foram advertidos pela Austrália, enquanto Robinson, Balogun e Richards receberam cartões pelos Estados Unidos.
Com a vitória, os Estados Unidos confirmaram a classificação à fase eliminatória da Copa do Mundo. A Austrália, por sua vez, deixou o campo pressionada após não conseguir reagir diante da eficiência estadunidense no primeiro tempo.
Ficha técnica
Estados Unidos 2 x 0 Austrália.
Data e horário: sexta-feira (19), às 16h, de Brasília.
Competição: Copa do Mundo, Grupo D, 2ª rodada.
Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
Árbitro: Felix Zwayer, da Alemanha.
Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz, da Alemanha.
VAR: Bastian Dankert, da Alemanha.
Cartões amarelos: Bos, Circati, Robinson, Souttar, Balogun, Italiano e Richards.
Gols: Burgess, aos 10 minutos do 1º tempo, e Freeman, aos 43 minutos do 1º tempo.
Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson (Trusty); Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest (Scally), Weston McKennie (Reyna), Ricardo Pepi (Berhalter) e Folarin Balogun (Wright). Técnico: Mauricio Pochettino.
Austrália: Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess (Jason Geria) e Jordan Bos; Aiden O'Neill e Paul Okon-Engstler (Irvine); Mathew Leckie (Christian Volpato), Mohamed Touré (Nestor Irankunda) e Nishan Velupillay (Connor Metcalfe). Técnico: Tony Popovic.