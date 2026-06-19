Brasil enfrenta Haiti sob pressão por vitória no Grupo C

247 - A Seleção Brasileira enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30, pelo horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O confronto ganhou peso maior depois da estreia com empate e pode marcar mudanças importantes na equipe comandada por Carlo Ancelotti.

A partida ocorre em um momento de cobrança por resposta técnica e resultado. O Brasil ficou no 1 a 1 com o Marrocos na primeira rodada, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Saibari abriu o placar para a seleção marroquina, e Vini Jr. igualou ainda no primeiro tempo. O resultado deixou a equipe brasileira com um ponto e aumentou a pressão por vitória diante do Haiti.

O adversário chega em situação mais delicada. O Haiti perdeu por 1 a 0 para a Escócia na estreia, em Boston, com gol do meio-campista John McGinn. Sem pontuar, a seleção haitiana ocupa a última colocação do Grupo C e precisa reagir para seguir com chances mais concretas de avançar na competição.

A classificação da chave após a primeira rodada tem a Escócia na liderança, com três pontos. Brasil e Marrocos aparecem em seguida, com um ponto cada, enquanto o Haiti está em quarto lugar, sem pontos. A segunda rodada também terá Escócia x Marrocos, às 19h, em Boston, resultado que pode influenciar diretamente o cenário brasileiro antes do fechamento da fase de grupos.

O Brasil encerrará sua participação na primeira fase contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Já Marrocos e Haiti se enfrentarão no mesmo dia e horário, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Jogo exige resposta técnica e resultado

O duelo desta sexta-feira (19) é tratado como uma oportunidade para o Brasil corrigir problemas apresentados na estreia. Contra o Marrocos, a Seleção teve dificuldades de construção, sofreu com erros defensivos e dependeu de uma ação individual de Vini Jr. para evitar a derrota. Nesse contexto, a eventual presença de Endrick passou a ser cobrada por parte da torcida como alternativa para aumentar a força ofensiva da equipe, especialmente depois de o atacante não ter sido utilizado no empate da primeira rodada.

Diante do Haiti, a expectativa é de um Brasil mais agressivo, com maior presença no campo de ataque e pressão desde o início. A eventual utilização de uma formação com quatro jogadores de frente indicaria a tentativa de Ancelotti de aumentar o volume ofensivo e transformar a superioridade técnica em chances claras de gol. Apesar dos pedidos por Endrick ao longo da semana, o treinador ainda não indicou que pretende escalá-lo como titular, e a tendência é que o jovem atacante comece no banco como opção para o decorrer da partida.

A partida também tem impacto direto na gestão do Grupo C. Uma vitória brasileira levaria a Seleção a quatro pontos antes da rodada final e reduziria a pressão para o confronto contra a Escócia. Um empate, por outro lado, manteria o Brasil em situação desconfortável e tornaria decisivo o último jogo da chave.

Para o Haiti, o jogo vale sobrevivência. Depois da derrota para a Escócia, a equipe haitiana precisa pontuar contra o Brasil para evitar chegar à última rodada em cenário muito desfavorável. A seleção caribenha deve priorizar organização defensiva e transições rápidas, tentando explorar eventuais espaços deixados pela equipe brasileira.

Ficha técnica de Brasil x Haiti

Competição: Copa do Mundo de 2026.

Fase: segunda rodada do Grupo C.

Data: sexta-feira (19).

Horário: 21h30, pelo horário de Brasília.

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos.

Onde assistir a Brasil x Haiti

A partida entre Brasil e Haiti terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, NSports, SBT, CazéTV e GE TV, no Globoplay.