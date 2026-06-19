Emissora argentina demite apresentadora e equipe após divulgação de notícia falsa sobre pai de Messi

247 - Uma emissora de televisão da Argentina demitiu uma apresentadora e integrantes de sua equipe após a divulgação de uma informação falsa sobre a suposta morte de Jorge Messi, pai do astro Lionel Messi. O caso ocorreu durante uma transmissão ao vivo e ganhou grande repercussão no país. Durante a programação, a apresentadora Florencia interrompeu a transmissão para anunciar que Jorge Messi havia falecido. Ela chegou a afirmar que Lionel Messi precisaria deixar a concentração da seleção argentina nos Estados Unidos para retornar ao país e participar do funeral do pai. A informação, porém, era falsa e foi rapidamente desmentida pela família do jogador.

Diante da circulação de rumores e especulações, os familiares de Messi divulgaram um comunicado oficial esclarecendo que Jorge Horacio Messi enfrenta um problema de saúde, mas segue em recuperação sob acompanhamento médico.

Segundo a nota, Jorge “está sob cuidado médico, se recuperando, e evolui favoravelmente dentro do quadro que apresenta”. A família não revelou detalhes sobre a enfermidade, reforçando o desejo de preservar a privacidade do patriarca.

A repercussão dos boatos provocou indignação entre os familiares. Em comunicado, Lionel Messi criticou duramente a divulgação de informações sem confirmação e lamentou a forma como o tema foi tratado publicamente. A nota afirma haver “falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos” por parte de algumas pessoas que transformaram uma situação familiar delicada em objeto de especulação.

Nos últimos dias, veículos de imprensa da Argentina e de outros países haviam noticiado que Jorge Messi enfrentava um quadro de saúde delicado. De acordo com relatos da imprensa local, ele estaria internado em um hospital de Buenos Aires. A situação teria motivado a divisão da família entre os cuidados ao pai e o acompanhamento da seleção argentina durante a Copa do Mundo.

O episódio também alimentou interpretações sobre a emoção demonstrada por Lionel Messi durante a vitória da Argentina sobre a Argélia na estreia do Mundial. No entanto, a família não comentou qualquer relação entre o estado de saúde de Jorge e o comportamento do camisa 10.

Na íntegra, a nota da família destaca que apenas o círculo mais próximo possui informações precisas sobre a condição de Jorge Messi e alerta que qualquer versão divulgada por terceiros não deve ser considerada verdadeira. O comunicado também pede “responsabilidade, prudência e humanidade” diante de questões relacionadas à saúde e à vida privada.

“A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de seu entorno não deveria ser objeto de especulação nem de interesse midiático irresponsável”, afirma outro trecho do documento.