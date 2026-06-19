Yan Diomandé dedica estreia na Copa à irmã morta e publica carta emocionante; assista

247 - Yan Diomandé, uma das principais promessas da Costa do Marfim na Copa do Mundo, emocionou torcedores ao publicar uma carta aberta dedicada à irmã falecida, Roxane. Aos 19 anos, o atacante do RB Leipzig foi eleito o melhor jogador da vitória marfinense sobre o Equador na rodada de estreia e revelou que carrega a memória da irmã como força central de sua trajetória no futebol.

Na mensagem publicada pelo site The Players’ Tribune, Diomandé relatou o impacto da perda de Roxane e destacou o papel decisivo que ela teve em sua vida pessoal e profissional. O jogador afirmou que a irmã foi a pessoa que mais acreditou em seu sonho, inclusive nos momentos em que ele acumulava recusas em testes por clubes de diferentes países.

“Você foi a única que nunca deixou de acreditar. (...) Hoje, não sinto nada. É como se eu nem fosse mais humano. Desde que você morreu, estou apenas vazio”, desabafou o atacante.

O jovem marfinense contou que tentou abrir caminho no futebol em clubes da Inglaterra, entre eles o Chelsea, além de equipes da França, da Grécia e até da segunda divisão dos Estados Unidos. As oportunidades, no entanto, não vieram naquele momento. Depois de sucessivas negativas, Diomandé viu seu visto expirar e precisou retornar à África.

Mesmo diante das frustrações, Roxane permaneceu ao lado do irmão, segundo o relato do jogador. Poucas semanas depois, ele conseguiu assinar contrato com o Leganés, da Espanha, passo importante antes de chegar ao RB Leipzig, da Alemanha, clube pelo qual passou a ganhar projeção internacional.

Luto e promessa na Copa do Mundo

Na carta, Diomandé deixou claro que a presença da irmã segue viva em sua carreira. O atacante afirmou que pretende transformar cada gol marcado nesta Copa do Mundo em uma homenagem a Roxane, como forma de fazer com que o nome dela seja lembrado pelo público.

“Tudo o que eu faço em campo é por você. (...) Esta é a minha chance de mostrar ao mundo o que você viu em mim. Cada vez que eu marcar um gol, vou garantir que todos saibam o seu nome”, disse o jogador.

A declaração ganhou ainda mais repercussão após a atuação de destaque contra o Equador. Em seu primeiro jogo no Mundial, Diomandé ajudou a Costa do Marfim a estrear com vitória e chamou a atenção pela personalidade em campo, aos 19 anos.

Cristiano Ronaldo como inspiração

Além de falar sobre a dor da perda, Diomandé também relembrou momentos de intimidade com Roxane e passagens da infância. Em uma delas, contou que era comparado ao brasileiro Roberto Carlos por causa da potência de seus chutes, embora seu grande ídolo fosse Cristiano Ronaldo.

“Lembra quando os adultos me viram jogando futebol na terra e me apelidaram de ‘Roberto Carlos’ por causa da força dos meus chutes? E lembra como eu ficava secretamente bravo com isso, porque o CR7 era meu ídolo?”, revelou.

O atacante também afirmou que Roxane era uma das poucas pessoas que levavam a sério sua ambição de chegar ao topo do futebol. Segundo ele, enquanto muitos riam de seu sonho, a irmã acreditava que ele poderia seguir os passos do astro português.

“Você era quem sempre acreditava que eu podia ser o próximo Cristiano, enquanto todo mundo ria”, afirmou Diomandé.

Costa do Marfim mira liderança do grupo

Com a vitória sobre o Equador, a Costa do Marfim aparece na vice-liderança do grupo E da Copa do Mundo, com os mesmos três pontos da Alemanha, que ocupa a primeira colocação. O próximo compromisso dos Elefantes será justamente contra os alemães, no sábado (20), às 17h, pelo horário de Brasília.

A partida pode marcar mais um capítulo importante na jovem carreira de Yan Diomandé, que chegou ao Mundial cercado de expectativa e agora carrega, além da responsabilidade esportiva, a promessa de homenagear a irmã que, segundo ele, nunca deixou de acreditar em seu talento.