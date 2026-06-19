IA aponta jogador mais bonito da Copa de 2026; Brasileiro está no top 5

247 - O meio-campista argentino Rodrigo De Paul lidera um ranking elaborado com auxílio de inteligência artificial sobre os jogadores da Copa do Mundo de 2026 com maiores índices de simetria facial. O levantamento usou a chamada proporção áurea para analisar características faciais dos 150 atletas mais pesquisados no Google durante o Mundial.

As informações são de O Globo. O estudo foi desenvolvido pela empresa DreamGF, que recorreu a uma metodologia baseada em medidas matemáticas associadas a equilíbrio, harmonia e proporção do rosto, sem considerar critérios subjetivos como fama, carisma, estilo pessoal ou desempenho esportivo.

De Paul ficou no topo da lista com pontuação de 74,18%, superando por diferença mínima o alemão Kai Havertz, que registrou 74,10%. O terceiro lugar ficou com o inglês Noni Madueke, com 73,29%.

O top 5 ainda inclui o egípcio Mohamed Salah, em quarto lugar, com 73,27%, e o brasileiro Endrick, que aparece na quinta posição, com 73,25%. A presença do jovem atacante brasileiro entre os primeiros colocados coloca o país em destaque no ranking produzido a partir de análise facial automatizada.

A classificação foi feita com base nos 150 jogadores mais buscados no Google em relação à Copa do Mundo de 2026. A partir desse recorte, a DreamGF aplicou a proporção áurea, fórmula frequentemente usada em estudos e ferramentas de comparação facial para avaliar simetria e relações proporcionais entre diferentes pontos do rosto.

O resultado, segundo os responsáveis pelo levantamento, não mede beleza de forma ampla ou definitiva. A lista reflete apenas a pontuação obtida a partir dos parâmetros matemáticos utilizados pela ferramenta de inteligência artificial. Elementos como expressão, presença pública, popularidade, imagem fora de campo e percepção pessoal do público não entraram na avaliação.

O CEO da DreamAI SRL, Georgi Dimitrov, destacou que o ranking apresenta resultados diferentes do que poderia ser esperado em uma lista baseada apenas na fama dos atletas.

“O interessante deste ranking é que ele não reflete simplesmente a popularidade no futebol. Alguns jogadores que você esperaria ver em posições muito altas estão mais abaixo, enquanto Rodrigo De Paul aparece no topo, à frente de algumas das estrelas mais famosas do mundo”, afirmou Dimitrov, em declarações reproduzidas pelo jornal francês La Dépêche.

Veja o top 5 do ranking:

Rodrigo De Paul: 74,18%.





Kai Havertz: 74,10%.





Noni Madueke: 73,29%.





Mohamed Salah: 73,27%.





Endrick: 73,25%.





Entre os franceses, o jogador mais bem colocado foi Rayan Cherki, que aparece apenas na 22ª posição. Logo depois surgem Neymar, em 23º, e Jude Bellingham, em 24º.

Um dos resultados que mais chamaram atenção foi a colocação de Cristiano Ronaldo. Embora o atacante português seja frequentemente associado ao cuidado com a própria imagem, ele aparece somente na 45ª posição do levantamento.

Segundo os responsáveis pelo estudo, a explicação está na própria metodologia adotada. A ferramenta avaliou exclusivamente proporções faciais, sem incorporar aspectos ligados à notoriedade, estilo, trajetória esportiva ou identificação do público com cada jogador.

A lista, portanto, apresenta uma leitura técnica e automatizada de simetria facial entre atletas de grande visibilidade na Copa do Mundo de 2026, e não uma avaliação subjetiva ou universal sobre beleza.