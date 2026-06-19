Qual é o jogador da Copa que irá a julgamento por acusação de estupro

247 - O lateral-direito Achraf Hakimi, jogador do Paris Saint-Germain e da seleção do Marrocos, irá a julgamento na França após a Justiça rejeitar um recurso apresentado por sua defesa em um processo no qual é acusado de estupro, as informações são do O Globo.

A decisão foi tomada pela Câmara de Instrução do Tribunal de Apelação de Versalhes, que confirmou o entendimento da primeira instância e manteve o encaminhamento do caso ao tribunal criminal departamental de Hauts-de-Seine. Hakimi nega a acusação desde o início da investigação.

O processo teve origem em fevereiro de 2023, quando uma jovem procurou as autoridades francesas para denunciar o jogador. De acordo com o relato apresentado à polícia, ela teria conhecido Hakimi pelo Instagram e, posteriormente, aceitado um convite para ir à residência do atleta, localizada nos arredores de Paris.

Segundo a denunciante, durante o encontro, o lateral teria beijado e tocado seus seios sem consentimento antes de forçá-la a manter relações sexuais. Em seu depoimento, a mulher afirmou que o jogador "se comportou como um animal" e que "não demonstrou nenhuma ternura".

Com a rejeição do recurso, a Justiça francesa manteve o curso da ação penal contra o atleta. A etapa seguinte será o julgamento no tribunal criminal departamental, onde a acusação e a defesa poderão apresentar suas versões, provas e argumentos diante da corte.

Após a decisão, Hakimi se manifestou nas redes sociais e voltou a negar a acusação. O jogador afirmou que permaneceu em silêncio nos últimos anos por acreditar que a Justiça tomaria as decisões corretas ao longo do processo.

"A Justiça olhou nos meus olhos e disse: 'Se você não fosse conhecido, nunca teria havido um caso'. Optei por permanecer em silêncio durante anos. Pensei que manter minha dignidade, ser paciente e confiar na Justiça permitiria que as decisões corretas fossem tomadas", escreveu o lateral.

Na mesma manifestação, Hakimi disse considerar que sua imagem pública o tornou vulnerável e afirmou aguardar o julgamento para apresentar sua versão dos fatos.

"Hoje, uma história que não é minha está sendo contada, em detrimento da minha família, da minha vida e, acima de tudo, da verdade. Às vezes, sinto que me tornei um alvo fácil. Estou esperando por este julgamento desde o primeiro dia. E agora estou ansioso por ele. Finalmente poderei falar", acrescentou.

A decisão da Justiça francesa ocorre em meio à presença de Hakimi no cenário esportivo internacional. O lateral é um dos nomes mais conhecidos do futebol marroquino e atua pelo PSG, clube pelo qual ganhou projeção no futebol europeu.

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