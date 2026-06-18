Torcedores vaiam pausas para hidratação em jogos da Copa

247 - As pausas para hidratação em partidas da Copa do Mundo passaram a provocar reação negativa de torcedores nos estádios dos Estados Unidos e do Canadá. A medida obrigatória da Fifa, criada para proteger os jogadores do calor e da umidade do verão norte-americano, foi vaiada durante jogos do Grupo L na quarta-feira (17).

As informações são da Reuters. Segundo a agência, as manifestações ocorreram primeiro em Dallas, durante Inglaterra x Croácia, e depois em Toronto, no confronto entre Gana e Panamá.

Os intervalos têm duração de três minutos e acontecem uma vez em cada tempo. A regra foi introduzida nesta edição da Copa do Mundo como resposta às condições climáticas enfrentadas pelas seleções em partidas disputadas nos Estados Unidos e no Canadá.

A decisão, porém, vem gerando debate. Parte dos críticos afirma que as interrupções quebram o ritmo das partidas e afetam a fluidez do jogo. Outra parcela vê a novidade com desconfiança, interpretando a medida como uma forma de aproximar o futebol de um formato dividido em quatro períodos.

Entre os questionamentos, também há críticas de que as pausas poderiam abrir mais espaço para transmissões comerciais durante os jogos. Apesar da polêmica, a justificativa oficial para a adoção dos intervalos é reduzir os riscos físicos aos atletas em condições de calor intenso e umidade elevada.