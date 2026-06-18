Escócia mira feito histórico contra Marrocos na Copa

247 - A Escócia chega ao duelo contra Marrocos, nesta sexta-feira (19), em Boston, embalada pela vitória sobre o Haiti e diante da possibilidade de encaminhar uma classificação inédita ao mata-mata da Copa do Mundo. Com três pontos, a equipe comandada por Steve Clarke lidera o Grupo C, à frente de Marrocos e Brasil, que somam um ponto cada.

Na véspera da partida, Clarke evitou comparar os dois próximos adversários escoceses, ambos entre os dez melhores colocados do ranking da Fifa, e afirmou que a seleção precisa manter cautela apesar do início positivo no torneio.

“O próximo jogo contra Marrocos vai ser o mais difícil porque é o próximo jogo. Os dois são top 10 do mundo e são dois grandes times diferentes. O Marrocos fez um grande primeiro tempo contra o Brasil, que mostrou experiência no segundo tempo para voltar ao jogo. Esperamos um jogo difícil com ambos, então tentar separá-los é difícil”, afirmou o treinador.

A vitória por 1 a 0 sobre o Haiti encerrou um jejum escocês em Copas do Mundo que vinha desde 1990. O resultado também colocou a seleção em condição favorável na chave, já que os dois primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. O terceiro colocado ainda pode se classificar caso fique entre as oito melhores campanhas dessa posição nos 12 grupos do torneio.

Apesar da vantagem inicial, Clarke adotou um discurso prudente. Para o treinador, enfrentar Marrocos em condição de menor favoritismo pode combinar com a identidade competitiva da equipe.

“Contra oponentes difíceis precisamos ser muito bons, nós sabemos disso. Mas algo na mentalidade escocesa nos deixa mais confortáveis quando somos os azarões. Éramos favoritos contra o Haiti e conseguimos um bom jogo. Agora somos os azarões e algumas vezes a Escócia prefere dessa forma”, disse.

O capitão Andrew Robertson também reforçou a confiança do elenco, mas reconheceu o nível de dificuldade do confronto. O lateral citou a campanha nas Eliminatórias como exemplo da capacidade escocesa de competir em cenários de pressão.

“Acreditamos em nós mesmos, não acho que estaríamos aqui se não acreditássemos. Precisamos disso durante as Eliminatórias quando pessoas não acreditavam que podíamos vencer a Dinamarca, empatamos duas vezes e continuamos acreditando. Esse time é repleto de esperança”, declarou Robertson.

O jogador destacou que a Escócia sabe que enfrentará uma das seleções mais fortes do mundo, mas afirmou que a equipe tem condições de dificultar o jogo se conseguir executar o plano traçado pela comissão técnica.

“Sabemos que vamos enfrentar um dos melhores times do mundo, mas também acreditamos que se estivermos no nosso melhor podemos dificultar o jogo para qualquer adversário, fizemos isso ao longo do ano. Está nas nossas mãos dar nosso melhor, seguir o plano de jogo. Se conseguirmos, podemos conseguir um ou três pontos que precisamos para fazer história”, completou.

Escócia e Marrocos se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 19h, no horário de Brasília, em Boston. Um bom resultado pode levar a seleção escocesa à última rodada, contra o Brasil, muito perto de confirmar pela primeira vez uma vaga na fase eliminatória da Copa do Mundo.