Média de gols na Copa atinge maior patamar desde 1958

247 - A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 registrou 75 gols em 24 partidas, com média de 3,12 por jogo, a maior para uma estreia de Mundial em 68 anos. O desempenho ofensivo foi impulsionado por goleadas como a da Alemanha sobre Curaçao, por 7 a 1, e a vitória da Suécia contra a Tunísia, por 5 a 1.

O índice da rodada inicial só fica abaixo, entre as edições mais recentes, da marca de 1958, quando o Mundial disputado na Suécia teve média de 3,63 gols por partida na primeira rodada. A Copa de 2026, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, é a primeira com 48 seleções, o que ampliou a fase de grupos e elevou o número de jogos de abertura de 16 para 24.

O novo formato também colocou em campo equipes de menor tradição no torneio, fator que contribuiu para resultados mais elásticos logo na estreia. A Alemanha foi responsável pela maior goleada da rodada, ao fazer 7 a 1 em Curaçao pelo Grupo E. O placar entrou para a lista das maiores goleadas da história das Copas.

Outros resultados ajudaram a elevar a média. A Suécia derrotou a Tunísia por 5 a 1, pelo Grupo F, enquanto a Inglaterra superou a Croácia por 4 a 2, em um dos jogos mais movimentados da primeira rodada, válido pelo Grupo L. Ao todo, metade das partidas disputadas até agora teve três ou mais gols.

A rodada também teve marcas inéditas para seleções com pouca ou nenhuma tradição ofensiva no torneio. República Democrática do Congo, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão marcaram seus primeiros gols na história da Copa do Mundo.

Apesar do desempenho expressivo, a maior média de gols em uma rodada de abertura ainda pertence à Copa de 1950, disputada no Brasil. Naquele torneio, foram 38 gols em apenas seis jogos, média de 6,33 por partida. As primeiras edições do Mundial tinham menos seleções e menos confrontos, o que fazia com que goleadas isoladas tivessem impacto maior sobre a média geral.

Entre as maiores médias de gols em primeiras rodadas, aparecem ainda as Copas de 1934, na Itália, com 5,38 por jogo; 1938, na França, com 5,00; 1954, na Suíça, com 4,25; 1930, no Uruguai, com 3,75; e 1958, na Suécia, com 3,63. A edição de 2026 surge na sequência, à frente de torneios recentes como 2014, no Brasil, que teve 3,06 gols por partida na primeira rodada.

No ranking dos ataques da estreia, a Alemanha lidera com sete gols. A Suécia aparece em seguida, com cinco. Estados Unidos, Inglaterra e Noruega marcaram quatro vezes cada. Do outro lado, Curaçao terminou a primeira rodada como a defesa mais vazada, com sete gols sofridos, seguida pela Tunísia, que levou cinco. Paraguai, Croácia e Iraque sofreram quatro gols cada.

O bom início ofensivo contrasta com edições recentes, que tiveram médias finais mais equilibradas. As Copas de 2014, 2018 e 2022 terminaram com índices próximos: 2,67, 2,64 e 2,67 gols por jogo, respectivamente. A maior média de uma Copa inteira segue sendo a de 1954, na Suíça, com 5,34 gols por partida.

Na comparação com o pior desempenho ofensivo em rodadas de abertura, a diferença é ainda mais ampla. Em 2010, na África do Sul, a primeira rodada teve apenas 25 gols em 16 jogos, média de 1,56. Naquela edição, a maior goleada da estreia foi a vitória da Alemanha sobre a Austrália por 4 a 0. O placar mais elástico do torneio ocorreu somente na segunda rodada, quando Portugal venceu a Coreia do Norte por 7 a 0.