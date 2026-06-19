Irmã de Cristiano Ronaldo rebate críticas após estreia de Portugal: 'ignorantes'

247 - Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, reagiu às críticas dirigidas ao atacante após a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026, marcada pelo empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, na quarta-feira (17). .

A manifestação de Elma ocorreu nas redes sociais, em meio à repercussão da atuação discreta do camisa 7 português e ao debate provocado por comentários sobre seu papel na seleção. Cristiano Ronaldo disputa sua sexta Copa do Mundo e voltou a dividir opiniões em Portugal depois do tropeço na primeira rodada.

Ao republicar uma matéria sobre a reação de fãs de Cristiano Ronaldo contra outros jogadores da seleção portuguesa, Elma saiu em defesa do irmão e criticou duramente os ataques feitos ao atacante.

“Respeito, nem (mesmo) pela família deles têm, quanto mais por um homem que não tem que mostrar nada para ninguém e está ali por amor. Ingratos ignorantes”, escreveu Elma Aveiro em seu perfil oficial.

A polêmica ganhou força após declaração do meio-campista João Neves, que afirmou que Cristiano Ronaldo é importante para o grupo, mas não deve ser tratado de forma diferente dos demais jogadores da seleção.

“Sabemos o que Cristiano fez por nós, mas agora não é diferente de nós. É apenas mais um jogador para ajudar, não é diferente dos demais”, disse João Neves.

A fala repercutiu mal entre parte dos fãs de Cristiano Ronaldo, que passaram a criticar o jogador nas redes sociais. Nesse contexto, Elma Aveiro voltou a se pronunciar, reforçando sua defesa ao irmão e também aos atletas portugueses após a estreia abaixo do esperado.

“Acredito em maus começos, mas bons términos. Quem está lá são vocês, falar é fácil e ainda por cima a ser roubados desta forma, não é fácil”, afirmou.

O empate diante da RD Congo aumentou a pressão sobre Portugal no início da campanha. A seleção portuguesa volta a campo na terça-feira (23), contra o Uzbequistão, em busca da primeira vitória na competição e de uma situação mais confortável na disputa por uma vaga nas oitavas de final.